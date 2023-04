Videón a miskolci botrány – a magyar gyerekek több, mint felét érinti az iskolai zaklatás

A Boon.hu osztotta meg azokat a felvételeket, amelyeken diáklányok alázzák és bántalmazzák társaikat. Az április 5-én, és 17-én készült videókon egy 11 és egy 14 éves lányt zaklatnak, majd meg is ütik őket.

A Miskolc Pláza tetején és parkolójában bántalmazták társaikat a miskolci diáklányok. Fotó: Shutterstock

Ordibáltak a sértettel, akit fel is pofoztak

Az egyik felvételen a pláza parkolójában bántalmaznak egy lányt a diáktársai. A felvételen hallható, hogy kiabálnak a sértettel, majd az egyikük meg is üti a lányt. A videókon látható mindkét esetben többen is végignézték a bántalmazást, sőt, volt aki bíztatta is a bántalmazót, az áldozat védelmére azonban egyikük sem kelt.

A rendőrség arról tájékoztatta a Boon.hu-t, hogy a parkolóházban készült felvételen látható események kapcsán a tettleg becsületsértés elkövetése állapítható meg, mely miatt magánindítványt terjeszthet elő az áldozat.

Megütötték és letérdeltették diáktársukat

A másik videón az látható, hogy a Miskolc Pláza tetején több lány is körülvesz egy másik lányt. Majd a videót készítő így buzdítja a bántalmazót: „Pofozd meg, fejeld meg”.

Ha most azonnal nem térdelsz le, agyonverlek!

– mondja a videón a bántalmazó, miután megüti a lányt, mire a megrémült diák megalázkodva eleget tesz a kérésnek. A videón még hallatszik, hogy egy másik lány elképedve azt mondja: – Most kajak g**i ennyire megalázzátok egymást?

A Boon.hu a videókat továbbította a rendőrség részére, akik megvizsgálták a felvételeket, illetve azonosították az áldozatokat és a tettest is, aki mint kiderült egy mindössze 15 éves fiatal lány. A Miskolci Rendőrkapitányság a bűncselekmények elkövetésével megalapozottan gyanúsítható diáklánnyal szemben kényszerítés bűntett és garázdaság vétség elkövetése miatt indított eljárást.

A Miskolc Plázában ütötték meg és bántalmazták szóban társaikat. Fotó: Boon.hu