Reverenda helyett öltönyben várják Ferenc pápát a szerzetesek

Jezsuita szerzetesekkel találkozik Ferenc pápa szombat este az Apostoli Nunciatúra épületében. Mint ismert, az egyházfő még fiatalon maga is belépett a rendbe, és örök fogadalmat is tett, mi több, egy ideig argentin tartományfőnök is volt. Kiss Ulrich egyetemi tanár, a L’Oréal egykori marketingigazgatója a sikeres világi életet követően döntött úgy, hogy a papi és a szerzetesi hivatást választja. Maga is készül a pápalátogatásra.

Kiss Ulrich találkozik a pápával. Fotó: Hatlaczki Balázs

Már szinte hagyomány, hogy Ferenc pápa a külföldi útjai során felkeresi a helyi jezsuitákat. Amikor legutóbb, az Eucharisztikus Kongresszus alkalmával Magyarországon járt, az nem minősült hivatalos látogatásnak, ezért nem találkoztunk vele külön, de természetesen a miséjén mindannyian részt vettünk.

Hazánkban egyébként 52 jezsuita szerzetes él, ebből 2 vietnámi – mondta a katolikus pap, aki természetesnek tartja, hogy a találkozás előtt nekik is át kell majd esniük a biztonsági ellenőrzéseken. Többek között fémdetektorral is átvizsgálhatják.

- A rend biztosításáról a hatóságok gondoskodnak, ehhez pedig alkalmazkodnunk kell, hiszen Ferenc pápa nem csak a katolikus egyház feje, hanem Vatikán államfője is, a világ egyik legjobban védett személye. A pápa tehát tulajdonképpen politikai vendég is – magyarázta a szerzetes.

- Érthető, hogy a rendőrség egy ilyen esemény alkalmával óvatosan jár el, hiszen mindig és mindenhol előfordulhatnak hóbortos emberek – jegyezte meg Kiss Ulrich atya. Ő még egyébként nem találkozott a jelenlegi egyházfővel, de II. János Pál pápával igen.

- Amikor Rómában tartózkodtam, a Jezsuita Kollégium tagjaként többször is ministráltam neki – árulta el a szerzetes.

Érdekesség, hogy a jezsuiták sok más renddel ellentétben nem csuhát, hanem reverendát viselnek, ám sok szerzetes még azt sem veszi fel.

- Nekem nincs is reverendám – mosolygott Ulrich atya, akiről az őt ismerők jól tudják, hogy a legszívesebben elegáns, például Hugo Boss inget és zakót húz magára. Ezzel nem csak önmagát, hanem a társaságát is megtiszteli.

- Amikor II. János Pállal találkoztunk, kölcsön kellett kérnünk a reverendát Rómában. Itt azonban – akármennyire is magas rangú egyházi méltóság – Ferenc pápa a vendég, ezért részben ő alkalmazkodik a mi szokásainkhoz.

A kérdés adja magát: hogyan üdvözölhetik a jezsuita szerzetesek a szintén jezsuita pápát. Az egyházon belül létezik egy speciális köszöntési forma, a liturgián kívül is, nem kötelezően alkalmazott békecsók. Ez tulajdonképpen a halántékok érintkezését jelenti.

Ferenc pápa pénteken érkezik Budapestre. Fotó: Alessia Giulianii/cpp / ipa-agen / Northfoto

- A pápa maga dönti el, hogy mit tesz egy találkozásnál. Valószínűleg mindenkivel inkább csak kezet fog. Persze lehet illetni gyűrűcsókkal, de ezt egyébként már II. János Pál sem kedvelte, és többször előfordult, hogy elhúzta a kezét, ha valaki megpróbálta – mesélte a jezsuita pap,

Ferenc pápa jezsuitákkal való találkozása különleges esemény lesz. Egyrészt jezsuiták találkoznak egy másik jezsuitával, másrészt szerzetesek találkoznak az egyház főpásztorával.

- A mi rendünk egy különlegessége, hogy a más szerzetesi közösségekre is jellemző hármas fogadalom (szegénység, tisztaság, engedelmesség) mellett egy negyediket is teszünk, mégpedig konkrétan a pápának való engedelmességet. Ez azt jelenti, hogy oda megyünk, ahova küld minket.