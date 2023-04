Csak kekszet kér reggelire Ferenc pápa Budapesten

Amióta világ a világ, sokakat foglalkoztat a kérdés, hogy mi kerül a világ hatalmasságainak asztalára. A római császárok annak idején a mai kor emberei számára szinte felfoghatatlanul pompás lakomákat tartottak, pláne akkor, ha idegen országból érkező uralkodókat vagy küldöttségeket kívántak lenyűgözni. Persze az ízletes étkeket a modern uralkodók sem vetik meg, és bizonyosra vehetjük, hogy III. Károly hamarosan esedékes koronázása utáni díszvacsora sem pirítósból és lekvárból fog állni.

Ferenc pápa a szerénység képviselője. Fotó: Botár Gergely / MTI

Tiltólistán a magyaros fogások

A jövő héten a világ egyik legismertebb embere érkezik Magyarországra háromnapos látogatásra. Ferenc pápával kapcsolatos érdekes kettősség, hogy miközben a világ egyik legkisebb államának az uralkodója, a világ legnagyobb lélekszámú felekezetének, a mintegy 1,2 milliárd hívőt számláló katolikus egyháznak a feje, azaz az első számú püspöke. Nem csoda, hogy sokakat foglalkoztat a kérdés, hogy vajon milyen finomságokkal kívánják az ország legjobb séfjei elkápráztatani az illusztris vendéget. Ha a legdrágább alapanyagokból készíthető, közismert magyaros étkekre gondolunk, azt feltételezhetjük, hogy a lecsóból, zöldborsóból, pirított gombából, bélszínből és libamájból álló Budapest-ragu kihagyhatatlan fogás lehet, viszont az igazság éppen az, hogy a szerény ételeket fogyasztó pápa biztosan nem kér és nem is kap ilyet.

Ez a Ferenc-diéta

A közelmúltban gyomorműtéten esett át, aminek következtében zsírszegény diétán kell élnie, persze a vatikáni rezisdenciáján dolgozó séfek bizonyára mindent elkövetnek, hogy a tiltólistán nem szereplő alapanyagokból a lehető legélvezetesebb ízeket hozzák ki.

Persze, a feladatuk egyáltalán nem reménytelen, hiszen a pápai kertészetben, illetve az egyházzal szoros kapcsolatban álló beszállítóknál is rengeteg-féle zöldség és gyümölcs terem, nem beszélve arról, hogy a csirkehús is számtalan módon variálható. A katolikus egyházfő rajongói egyébként egy külön diétafáélét is elneveztek az egyházfőről, stílszerűen Ferenc pápa-diétának.

Olaszos ételeket kér

Ferenc pápa repülőgépe április 28-án landol a Ferihegyen. Három napot tölt hazánkban, és bármennyire is tisztában van vele, hogy a magyar ételek a világ legjobbjai közé tartoznak, nagy valószínűséggel kénytelen róluk lemondani.

A reggelijét, az ebédjét és a vacsoráját is az Apostoli Nunciatúrán fogja elfogyasztani. A nagykövetség konyháján évek óta Magyarországon élő apácák dolgoznak, akik információink szerint a világ különböző részeiről érkeztek.

Ők különösebben nem mélyültek el a magyar gasztronómiában. Úgy tudjuk, hogy Ferenc pápa részére is inkább olaszos ételeket készítenek majd. A főpap otthon is szigorú napirend szerint él, és nagy valószínűséggel, amennyire csak lehetséges, nálunk is ahhoz tartja majd magát.

Zöldségeket és gyümölcsöket fogyaszt az egyházfő. Fotó: Pixabay

4.45-kor indul a napja

Mint megtudtuk, Ferenc pápa általában hajnali 4:45-kor kel. A napot imádsággal kezdi, és legalább reggel 8-ig böjtöl. Az első falatokat csupán 8 órakor veszi magához, mégpedig meglehetősen szerényen. Mindössze egy pohár sovány tejet eszik némi keksszel, esetleg egy kevés lekvárral, de ekkor egy csésze kávét is megenged magának.

Az egyházfő ebédje leggyakrabban némi fehér tésztából, vagy rizottóból áll. Ferenc pápa szívesen fogyaszt tintahalat, de nem veti meg a paprikát és a különböző zöldségeket sem. Arra különösen érzékeny, hogy a tengeri étkek a lehető legfrissebbek legyenek, ezért a fagyasztott termékek szóba sem kerülhetnek. Információink szerint erre való tekintettel a pápa ételeihez szükséges nyersanyagok egy részét az egyházfővel együtt, Olaszországból hozzák majd repülővel. Ferenc persze a csirkehúst is kedveli, igaz, bőr nélkül. Desszert gyanánt szívesen eszik gyümölcsjoghurtot, vagy egy jellegzetes argentin desszertet, egy édes tejkrémet.

A pápa vacsorája kifejezetten szegényes. Este nyolc órakor csak zöldséget fogyaszt pirítóssal, hogy ne terhelje túl a gyomrát.