Bizarr tragédia: repülő tehén végzett az idős férfival

Meghalt egy 82 éves indiai férfi, akire ráesett egy repülő tehén. Az idős ember éppen a sínek mellett vizelt, amikor az állat szinte a semmiből előtűnve rázuhant és agyonnyomta őt. Később kiderült, hogy egy másik járókelő is veszélyben volt, de végül neki semmi baja nem lett. A végzetes baleset úgy következett be, hogy egy tehéncsorda arra legelészett, ahol viszonylag sok vonat közlekedik, ráadásul a sebességük akár a 160 kilométer/órát is elérheti. Az egyik szerelvény nagy sebességgel az állatok közé hajtott, és telibe találta az egyik tehenet, az állat pedig több, mint 10 métert repült, majd a mit sem sejtő férfira zuhant.

Nagy sebességű vonat gázolt át a tehénen, ez okozta az idős férfi halálát Fotó: QuickStartProjects / Shutterstock

Egyébként csak 2022-ben több, mint 26 ezer olyan incidens történt, amikor a szent állatként tartott teheneket vonatok ütötték el – emlékeztet cikkében a Ladbible. Olyan esetről azonban még nem érkezett beszámoló (természetesen a mostanit leszámítva), ahol a tehéngázolás emberéletet is követelt volna.