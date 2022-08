Tragikus vég, papírsárkány végzett a hatéves kisfiúval

Egészen döbbenetes balesetben hunyt el egy hatéves kisfiú kedden. A gyermek édesapjával ünnepelte India Nagy-Britanniától való függetlenségének 75. évfordulóját egy Bihár államban találató településen. Ilyenkor az ünneplő tömeg százával-ezrével ereszt papírsárkányokat a levegőbe, amit vékony zsinegekkel, gyakran damillal, sok esetben pedig üveg borítású kötéllel vagy húrral rögzítenek. Egy ilyen tekeredett a kis Daksh Giri nyakára is, amikor a fiú és apja robogóval hajtottak végig egy utcán.

A zsineg gyakorlatilag felvágta a gyermek torkát, akit hiába szállítottak kórházba, az életét már nem tudták megmenteni – írja a Daily Star.

Sajnos bármennyire is bizarr baleset, Indiában egyáltalán nem ritkaságszámba menő. Ráadásul az üvegborításos szálakat hiába tiltották be évekkel ezelőtt épp a veszélyességük miatt, az emberek továbbra is használják őket.