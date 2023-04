Ötéves gyerekével a kocsiban okozott balesetet a részeg nő Budapesten

A forgalmi sávokat a villamossínektől elválasztó padkára hajtott egy autó április 7-én 19 óra körül Budapest XIV. kerületében, a Hungária körúton - számolt be a rendőrség csütörtökön.

Fotó: ChiccoDodiFC / Shutterstock

Senki sem sérült meg, de a kocsinak két abroncsa is defektet kapott. A jármű vezetője ittasnak tűnt, amit a helyszínen alkalmazott légalkoholmérő is megerősített. A 31 éves asszonyt a XIV. Kerületi Rendőrkapitányságra állították elő. Vezetési jogosultságát felfüggesztették, és nemcsak ittas járművezetés miatt indult ellene büntetőeljárás, hanem – mivel az autóban ült ötéves gyermeke – kiskorú veszélyeztetése bűntett megalapozott gyanúja miatt is.