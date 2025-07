Az emberrabláshoz hasonlítanak a kényszersorozások Ukrajnában

Ahogy arról beszámoltunk, ukrán katonák úgy megvertek egy magyar állampolgársággal rendelkező férfit Ukrajnában, hogy pár héttel később belehalt a sérüléseibe. A vasdorongokkal végrehajtott brutális támadás oka az volt, hogy a 45 éves férfi nem akart Ukrajnáért a frontra menni. A kárpátaljai férfi családja teljesen kiakadt a történteken. A nővére arról írt a közösségi oldalán, hogy bár ők tudták, hogy nagy a baj, az orvosok azzal hitegették őket, hogy minden rendben.

Fotó: ZUMAPRESS.com

Ez az eset is bizonyítja, hogy Ukrajnában egyre brutálisabbak a kényszersorozások. Ahogy fogynak a besorozható emberek, úgy folyamodnak egyre brutálisabb eszközökhöz az ukrán sorozótisztek. Ahogy a Magyar Nemzet is beszámolt róla korábban,

már a betegeket is összeszedik az utcáról Ukrajnában,

ugyanakkor a nyugati sajtó még mindig elhallgatja azokat a borzalmas emberrablásokat, melyek inkább hasonlítanak egy dél-amerikai drogkartell bűntetteire, mint egy felelős európai kormány vezetésére.

Ha kimennek az utcára, könnyen elrabolhatják őket a helyben csak „Gestapónak” csúfolt TCK-sok, azaz a rettegett hadkiegészítők. A kényszersorozások már három éve tartanak, az elmúlt hetekben azonban olyan intenzívekké váltak, mint még soha. Sokak szerint Kijev már a nagy Trump–Zelenszkij-csörte előtt arra készült, hogy a háborút a globalisták segítségével fogja folytatni, ehhez pedig emberekre lesz szüksége.

Orbán Viktor is részvétet nyilvánított

A miniszterelnök őszinte részvétét küldte az ukrán kényszersorozás következtében elhunyt magyar férfi családjának, s leszögezte,

ezekben a nehéz órákban önök mellet állunk.

Ilyen országot akarnak felvenni az Európai Unióba

Brüsszel háborúpárti urai eldöntötték, hogy folytatni kell a háborút, cserében Ukrajnának azt ígérték, hogy még 2030 előtt felveszik őket az Európai Unióba. Kijev eddig szinte egyetlen csatlakozáshoz szükséges feltételt sem teljesített sőt, a fenti példa is azt mutatja, hogy a keleti szomszédunkban lábbal tapossák az emberi jogokat.

A nyugati országok vezetői tehát csak a saját érdekeit nézik, nem törődnek azzal, hogy Ukrajnával együtt a háborút is felvennénk az EU-ba. Magyarországon a Voks 2025 véleménynyilvánító szavazás segítségével több mint kétmillió ember mondott nemet a csatlakozásra, amit Brüsszelnek is figyelembe kellene vennie. De ha a többi országban is megkérdeznék az emberek véleményét, feltehetően ott is hasonló eredmények születnének.