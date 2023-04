Azt hitted, törölted a keresési előzményeidet? Hatalmas tévedés! Mutatjuk, hogy kell!

Mindenki szereti megvédeni a privát szféráját, és bizony ennek része az is, hogy néha töröljük a keresési előzményeinket. Van, aki ez néhanapján teszi meg, más rendszeresen. Ennek ellenére a legtöbben nem tudják: nem elég a Chrome-ban (vagy más böngészőben) törölni azokat. És hogy miért? Mivel ekkor még telefonunkon a Google és a YouTube is feldobja a korábbi kereséseket, azaz gyakorlatilag olyan, mintha nem is töröltük volna őket.

Így távolítsd el tényleg végleg a keresési eredményeidet!

Van egy rossz hírünk: nem elég a böngészőben törölni a keresési előzményeke, azokat külön törölni kell a telefonunkon a YouTube-on és a Google-ben is! Rögtön mutatjuk, hogyan.

A YouTube-on több módszer közül választhatunk. Ha egy konkrét keresést szeretnénk kukázni, elég csak elkezdeni beírni, és a felajánlott keresőszavak- és kifejezések közt a YouTube jelezni fogja, melyik az, ami hozzánk kapcsolódó keresés (kis óra ikonnal). Nyomj hosszan a törölni kívánt keresésre, majd válaszd ki a törlés opciót! Ha pedig az összes előzményt törölnénk, azt a beállítások "összes előzmény kezelése" menüpontban tehetjük meg. Itt beállíthatjuk, milyen időközönként legyenek a YouTube-előzményeink törölve, sőt, olyan opció is an, hogy semmilyen előzményt ne mentsen.

A Google esetében hasonlóképp járhatunk el. Egy-egy konkrét előzményt a YouTube-hoz hasonló módszerrel törölhetünk, a Google keresősávját használva, a teljes törlést pedig a profilképünkre kattintva a keresési előzmények menüből tehetjük meg. Itt az összes előzményt is törölhetjük, de szűrhetünk bizonyos időszakra is.

