Bizonyított az időutazó, valóra vált a jóslata

Rendszerint még saját követői is szkeptikusan fogadják az önjelölt időutazó-jós Eno Alaric előrejelzéseit, kiváltképp, hogy azok inkább tűnnek egy katasztrófafilm vagy egy sci-fi sorozat forgatókönyvének, mintsem tényleges jövőképeknek. Nos, a TikTok tartalomgyártó, aki a saját elmondása szerint a jövőből jött, most veri a mellét, ugyanis azt állítja: egy jóslata valóra vált.

Vajon tényleg ismeri a jövőt, vagy egyszerűen bejött egy tippje? Azért az utóbbi valószínűbb

Eno Alaric most azért készített videós bejegyzést, hogy tudassa a netezőkkel: ő már hónapokkal előre megjósolta, hogy Donald Trump ellen vádat fognak emelni – ami most meg is történt. És itt következnek az "időutazó" újabb jóslatai. Eno szerint ugyanis Trumpot bűnösnek mondják ki, ami miatt mindenki úgy hiszi, hogy nem indulhat többé elnökválasztáson – ez azonban nem így lesz. Mindez minden korábbinál jobban megosztja majd az Egyesült Államok lakosságát, számos gondot okozva. Aggodalomra azonban semmi ok – teszi hozzá a tartalomgyártó –, hiszen itt van ő, aki ismeri a jövőt, és majd szépen figyelmeztet minket minden veszélyre.