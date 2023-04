Figyelmeztet a NASA: egy hatalmas aszteroida száguld egyenesen a Föld felé

A NASA Objektumkutatási Központja egy hamarosan érkező aszteroidára figyelmezteti az embereket. A számítások szerint április 26-án, vagyis pont egy héttel később fog viszonylag elég közel elhaladni a Föld mellett a hatalmas űrkőzet.

Képünk illusztráció / Fotó: Pixabay

A 2006 HV5 névre keresztelt aszteroida a számítások szerint kb. 400 méter magas és 39 ezer mérföld/h-s sebességgel közlekedik. Egyébként ezzel a mérettel közel száz méterrel nagyobb, mint Párizs büszkesége, az Eiffel-torony.

A NASA tudósai már azt is pontosan tudják, milyen közelségbe fog kerülni az életet adó bolygónkhoz. A 2006 HV5 6,3 holdtávolságra vagyis a Föld és a Hold közötti 6,3-szoros távolságba fog elhaladni, ami 1,6 millió kilométernek felel meg. Ezt még elképzelni is sok, így nagyon távolinak tűnhet, de valójában űrléptékben nem is olyan sok – írja a Newsweek.

Az aszteroidák nagyon sokféle formában és méretben léteznek. A NASA eddig körülbelül 2300 potenciálisan veszélyes űrkőzetet azonosított már.