QR-kódot tetováltatott magára a háromgyerekes apuka, de egy dologra nem gondolt

Igencsak bizarr kéréssel fordult egy tetoválóhoz egy háromgyermekes, egyébként nem extrém módon televarrt apuka: kitalálta ugyanis, hogy alkarjára nem akármilyen mintát szeretne, hanem annak az áruházláncnak a klubkártyáját viselné magán, amelyikbe gyakran jár vásárolni. De persze nem csak díszként, hanem a kártya QR-kódját kérte, hogy azt bármikor be tudja majd mutatni a pénztárnál, fizetéskor. A brit Dean Mayhew úgy gondolta, így garantáltan mindig megkapja a vásárlásért járó pluszpontokat és kedvezményeket, hiszen mindig nála lesz a kártyája.

Klubkártya helyett karjával vásárol a brit férfi Fotó: SWNS

A Bideford városában élő 31 éves férfi nem bánta meg tavaly júliusi döntését, bár sokak szerint hatalmas hibát követett el a tetoválással.

– A pénztárosok sokszor nem hiszik el, hogy működik. Mondanom kell nekik, hogy "scannelje be!" – magyarázta Dean a Daily Starnak, hozzátéve: amióta megvan a tetoválása, naponta kétszer használja, sőt, elküldte a fotóját a barátainak is, hogy ők is gyűjtögethessék neki a pontokat.

A tetovált QR-kód működik Fotó: SWNS

A tetovált QR-kód tényleg működik, ám van egy kis bökkenő. Azt hihetnénk, ha a háromgyermekes édesapa ilyen megszállottan vásárol, hogy a klubkártyáját is magára tetováltatja, biztos már egy kisebb vagyon gyűlt össze neki. Ehhez képest nyolc hónap alatt mindössze 18 fontnyi, azaz alig 8000 forintnyi pontot sikerült összeszednie, azaz még közelében sincs annak, hogy a tetoválás árát visszahozza az akció. Azaz összességében mégiscsak jobban járt volna, ha bevállalja, hogy néha otthon hagyja a kártyáját – vagy egyszerűen a plasztiklap helyett a telefonján mutatja azt be...