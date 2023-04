Kitiltották a templomokból az ördögi külsejű férfit

Még csak 11 éves volt az amerikai Ethan Bramble, amikor elkezdte a testmódosításait. Az egykoron jókiállású fiúból egy felismerhetetlen valakivé vált a srác, aki túl van már 200 tetováláson és számtalan testmódosításon. Állítása szerint 25 volt, amikor úgy érezte, hogy kissé túlzásba vitte az átalakításokat. Ahogy azt írtuk, korán kezdte és elsőként rögtön a fülcimpáját tágíttatta ki, pedig ekkor még éppen, hogy a felsőtagozatos tanulmányait kezdte meg, ám csak ezután indult be az "üzlet". Ethan már csaknem 20 millió forintnak megfelelő amerikai dollárt költött el a testmódosításaira.

Ethan Bramle talán a szülei sem ismerik meg Fotó: Alana Tompson / Barcroft Images

Black Alien valóságos legenda a testátalakítók között. A francia férfi korábbi önmagából semmi sem maradt. Ahogy a neve is utal rá, mára inkább egy földönkívüli szörnyre emlékeztet Anthony Loffredo. A férfinél elő sem fordulhat az, hogy megálljt parancsoljon magának, hiszen már az orrát és az ajkai egy részét is levágatta magáról, ezt egészítik ki az egész testét befedő tetoválások és a bőre alá helyezett implantátumok. Már 26 éves is elmúlt, amikor kitalálta, hogy ő egy teljesen más külsőt szeretne, bevallása szerint, gyerekkorától fogva érdekelték a robotok, a gépek és mindig hasonlítani akart ezekre. Loffredo egész egyszerűen Black Alien projektnek nevezte el azokat az átalakításokat, amiket eltervezett. A férfi arról is szólt, hogy mióta belefogott a műtétekbe és az egyéb módosításokba a testén, azóta ő a Föld legboldogabb embere.

A brazil Renie Diniz da Silva sem kispályás a testmódosítások, átalakítások tekintetében. A férfi az erősen vallásos dél-amerikai országban döntött a polgárpukkasztás mellett, amivel jó irányba halad, hiszen már úgy néz ki, mint az ördög, emiatt már a templomokba sem engedik be. A férfi 14 éve végeztet magán módosításokat, már csaknem 23 millió forintnak megfelelő összeget elköltött a különféle testváltoztatásokra.

Da Silva testének 70 százalékát tetoválás fedi, illetve homlokára pedig ördögszarvat ültettek be.

Hasonlot láttunk már az olasz Mattia Muratóritól is, akit a legtöbben csak démonnak szólítanak.