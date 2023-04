Elképesztő emléktárgyak készülnek III. Károly koronázására

Már csak három hét van hátra a brit monarchia várva várt eseményéig: május 6-án koronázzák királlyá III. Károlyt. Az országban közel sem mindennaposak a hasonló ceremóniák, a legutóbbira kereken hetven évvel ezelőtt, 1953-ban került sor. Így a britek többsége életében először lehet tanúja ilyesminek.

Fotó: Buckingham Palace Shop Facebook-oldala

Nem csoda, hogy mindenki szeretne valami emléket megőrizni róla, még ha a koronázási ékszerekhez hasonló kaliberű ajándékokra kevesen is gondolhatnak. Ehelyett könnyebben megfizethető tárgyakkal készülnek a királyi webshopban: lesz köztük bögre, kávéscsésze és csészealj, desszertes tányér, no megcukortartó is. Ezeket 12 üzemben összesen 50 ember készíti, és végső lépésként 22 karátos aranydíszítést kapnak, így aztán egy ilyen apróságért 20–30 ezer forintnak megfelelő összeget is elkérnek. A bevétel mindazonáltal jótékony célra megy, a Royal Collection Trust kapja, amely a nemzet javára vásárolt műalkotások és régiségek gyűjtéséért felelős – írja a Daily Mail.

Az árak 30 és 195 font (12.700–82.250 forint) között mozognak, a postaköltség Európába további 15 font (6300 forint).

A szervezők pedig mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esemény feledhetetlen legyen: országos ünnepségsorozat, díszes lakomák és persze templomi ceremónia is lesz, amelyet a helyszínen, televízión keresztül, sőt mozis vetítéseken is követni lehet majd. Mindez a tervek szerint még nagyobb szabású lesz, mint az előző uralkodó, II. Erzsébet királynő temetése volt.