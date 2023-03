Világrekord pontyra hajtottak a brit sztárhorgászok Magyarországon - Exkluzív interjú

Ismét Magyarországra látogatott a két brit sztárhorgász, Tom Dove és Neil Spooner, hogy horogra csalják a Veszprém vármegyei Nemesvita mellett található Euro Aqua tóból a világrekord pontyot. A kapitális halat 2018-ban fogta ki egy holland horgász. A tükrös akkor 130 cm hosszú volt és 51,2 kg-ot nyomott. Az Óriásponty című műsor sztárjai exkluzív interjút adtak a Borsnak. A dokureality új évada április 1-jén, szombaton 21 órakor rajtol el a Viasat Explore tévécsatornán, és szombatonként ugyanekkor láthatók majd mindig az új részek.

Neil Spooner egy gyönyörű tükröset fogott Magyarországon

Visszatérő vendégek Magyarországon. Mennyire tetszik hazánk?

Tom Dove: Nagyon. Kedvesek az emberek, csodás tavaik vannak. Szóval, imádom Magyarországot. Most jártunk itt másodszorra. Először a Balatonon horgásztunk. Mondanom sem kell, teljesen elvarázsolt. A méretei is hatalmasak. Akkora ez a tó, mint az M25-ös brit autópálya. A kapitális halakról nem is beszélve. Számomra azért is különleges Magyarország és a Balaton, mert itt forgattam az első epizódomat az Óriásponty című műsorral. Most is közel voltunk a magyar tengerhez, de az Euro Aqua egy teljesen más helyszín. Itt egyértelműen az volt a célunk, hogy kifogjuk a világrekord pontyot.

Sikerült?

Tom Dove: Ezt nem árulom el. Nézze meg a negyedik részt, és kiderül.

Spanyolországban egyszerre kettő is jött

Maga a tó, az Euro Aqua, milyen benyomást tett önökre?

Neil Spooner: Bár először jártam itt, azért felkészültem ebből a vízből. Több ismerősöm is pecázott már itt, így tudtam, mi vár rám. De be kell valljam, sokkal nagyobb vízterületre számítottam, hiszen ez a tó a kapitális halairól ismert. Nem tudom megmondani, hogy férnek el itt ezek az óriási kopoltyúsok, hiszen 40 kiló feletti pontyokkal eddig csak Franciaországban találkoztam, pedig rengeteg helyen horgásztam. Pont ezért nagyon felvillanyozott, hogy itt tudtam horgászni, hiszen nem sok ember pecázhat ekkora példányokra.

Városnézésre jutott idejük?

Tom Dove: Dehogy. Éjjel-nappal horgásztunk. A célunk az volt, hogy világrekordot döntsünk, ehhez pedig ott kell ülni a botok mellett. Ilyenkor minden a horgászatról szól, így lehetünk a legeredményesebbek.

De azért egy jó gulyás belefért?

Neil Spooner: El kell, hogy keserítsem. Saját szakáccsal jöttünk. Van egy kiváló séfünk, Kurtnak hívják, ő gondoskodott az ételeinkről, így mi csak a horgászattal tudtunk foglalkozni. Egyébként már ettem gulyást, amikor a Balatonon forgattunk, és nagyon ízlett. Még a magyar tenger halait is megkóstoltuk, a pontyot is remekül készítik, de a magyar méz is világhírű. Most viszont hamburgeren és csirkesalátán éltünk.

Be is etettek, hogy nagyobb esélyük legyen a világrekord halra

A műsor azért is különleges a nézők számára, mert nem csak a horgászatról szól. Előszeretettel ugratják egymást, fogadásokat kötnek, és aki veszít, annak vicces feladatot kell teljesítenie. Most is láthatunk ilyet?

Tom Dove: Persze. Sőt, szerintem ebben az évadban sokkal többet nevettünk, mint korábban. Ennek az volt az oka, hogy a műsor harmadik szereplője, Ali Hamidi nem volt ott. Ne értsen félre, nem azért, mert ő nem vicces, hanem hárman nehezebb egy helyen horgászni, mint ketten, ezért legtöbbször a tó különböző helyein pecázunk. Most viszont Neillel egymás mellett voltunk. Így jóval többet tudnunk beszélgetni, nevetni. Mi nagyon jól szórakoztunk abban az egy hétben, remélem ez a nézőknek is átjön.

A két brit sztárhorgász meglepődött, hogy milyen kicsi tó Euro Aqua, nem értették, hogy fél el benne ennyi kapitális ponty

A magyar horgászversenysport nagyon jó. Több világbajnokunk is van. Velük tartják a kapcsolatot?

Neil Spooner: Igen, hallottuk, hogy kiváló horgászaik vannak. Néhánnyal a kapcsolatot is tartjuk. 2015-ben, amikor a Balatonon jártunk, akkor megismerkedtünk Józseffel, aki rengeteget segített nekünk, hogy minél eredményesebbek legyünk. Vele azóta is tartjuk a kapcsolatot. Most is meglátogatott minket.