Sokkoló videó: olcsó hús miatt verekedtek össze a vásárlók egy áruházban

A magas infláció nemcsak hazánkat sújtja, de bizony más országokat is. Jóval mélyebbre a zsebünkbe kell tehát nyúlnunk, ha élelmiszereket szeretnénk vásárolni, ennek keretei között a húsok is jelentős dráguláson mentek keresztül. Igencsak felértékelődtek ezekben az időkben az akciók, hiszen jelenleg minden megtakarított fillér sokat jelenthet. Az emberek reklámújságokat gyűjtenek, hogy így vadásszanak az olcsóbb termékekre. Sajnos azonban egyes esetekben eldurvulnak a dolgok... Épp ez történt Szerbiában, ahol az élet már a háború és az infláció előtt sem volt fenékig tejfel. Az emberek jelentős része korábban is a létminimum alatt élt, így tehát a gazdasági megtorpanás nagyobb spórolásra ösztökélte az embereket. Ebbe némiképpen túlságosan is belelovalták magukat a helyi Lidl vásárlói, akik nemrégiben egymásnak estek az akciós hús miatt.

Az áruházlánc ugyanis akciósan adta a csevapcsicsát, Belgrád nyugdíjasai pedig kaptak az alkalmon, és azonnal bevásárlókocsit ragadtak. Szerb sajtóértesülések szerint az idősek először a húsra vetették magukat, azonban hamarosan óriási tumultus alakult ki a finom falatok körül, a csomagok száma pedig rohamosan fogyott. Ezért aztán a szerb nyugdíjasok egymásnak estek, és szó szerint megharcoltak egy kis akciós csevapért – adta hírül a Délhír.

Olyanok voltak, mint az állatok

– mondta egy vásárló szemtanú a szerb médiának.

A csevapcsicsát a bolt egyébként 319,99 dinárért, azaz kb. 1000 forintért árusította, ez indította mozgásba az idős belgárdiakat. Az akció szerda este ért véget, így reméljük, több tömegverekedés már nem lesz.