Több, mint gyanús találkozás az EU szoci alelnöke és a dollármédia agyközpontja között

Ki az a Gúr Roland?

Marc Angel, az Európai Parlament alelnöki posztján Eva Kailit, a brüsszeli korrupciós botrány főszereplőjét nemrégiben váltó szocialista politikus a nyilvános programja szerint 2022 novemberében Strasbourgban találkozott a magyar baloldal kampányát lebonyolító DatAdat képviselőivel. Az egyelőre rejtély, hogy az LMBTQ-jogok szószolója, a magyar gyermekvédelmi törvény hangos kritikusa miről egyeztetett a részben külföldről pénzelt, Bajnai Gordon-féle csapattal. A Magyar Nemzet megkérdezte magát Angelt is, de a szocialista alelnök csak ködösített.

Marc Angel szocialista EP-képviselő naptárában egy érdekes bejegyzés szerepel 2022. november 23-án: találkozó a jogállamiság kapcsán Strasbourgban a DatAdat reprezentánsaival. A Bajnai Gordon volt baloldali kormányfő, valamint egykori kabinetfőnöke, Szigetvári Viktor és Ficsor Ádám ex-titokminiszter nevével fémjelzett DatAdatról a közelmúltban kiderült, hogy összesen 1,8 milliárd forintnyi dollárt kapott közvetetten és közvetlenül Amerikából, az Action for Democracy nevű szervezet közvetítésével. Az összeget vélhetően a választási kampány lebonyolítására fordították, vagyis külföldi pénzen próbálták befolyásolni a voksolás végeredményét, így sérülhetett hazánk szuverenitása.

Külön érdekesség, hogy éppen a jogállamiság kapcsán találkoztak a felek, miközben ezzel a jelszóval folytatnak boszorkányüldözést Magyarország és Lengyelország ellen, és zárnak el minket a nekünk jog szerint járó uniós forrásoktól egy gazdasági válság kellős közepén. Mindezek után felmerül a kérdés, hogy ki is Marc Angel, és miért éppen vele tárgyaltak a magyarországi baloldal kampányát lebonyolító datadatosok.

A korrupciós botrány hozta helyzetbe

A nyíltan homoszexuális luxemburgi férfi az 1990-es évek óta aktív a helyi politikában, Brüsszelbe a 2019-es EP-választásokon elért siker nyomán jutott ki. Marc Angel európai parlamenti karrierje azután ívelt fel, hogy a brüsszeli korrupciós botrány kirobbanása után letartóztatták Eva Kaili görög szocialista képviselőt. Ekkor Angelt jelölték EP-alelnöknek az európai szocialisták, a parlament többsége meg is választotta a politikust Kaili utódjaként.

Emlékezetes, a görög képviselőnőt december elején a belga rendőrség korrupció gyanújával vette őrizetbe, és több társával együtt azóta is rács mögött van. A hatóságok szerint a csoport tagjai más országok érdekeit képviselték az Európai Parlamentben, köztük Katarét és Marokkóét, amiért több százezer eurót kaptak.

Angel egyébként 2020 óta sokat foglalkozik a magyarországi belpolitikával, az LMBTQ-lobbi lelkes támogatója, így a hazai gyermekvédelmi törvény, egyszersmind Orbán Viktor miniszterelnök hangos kritikusa. Véleményének a Facebookon is folyamatosan hangot ad. 2021 szeptemberében például az iskolakezdés kapcsán osztott meg olyan bejegyzést, amelyben sérelmezte a genderpropaganda hiányát az iskolákban.

A magyar kapcsolat

A luxemburgi politikus találkozója a magyarországi baloldal kampányát levezénylő datadatos csapattal nem meglepő, ugyanis Angel az asszisztensén, Gúr Rolandon keresztül lényegében minden ellenzéki párttal kapcsolatot tud teremteni.

Gúr a Gyurcsány–Bajnai-korszak utolsó éveiben a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium tisztviselőjeként dolgozott a kormányváltásig, 2011-től az MSZP Európai Parlamenti delegációjának titkára, 2014 és 2019 között pedig Szanyi Tibor EP-képviselő asszisztense volt. Marc Angelt a Szanyi mellett végzett munkája révén ismerte meg, majd a képviselő tanácsadója lett 2020-tól, később pedig az alelnöki asszisztense.

Gúr Roland édesapja Gúr Nándor volt MSZP-s honatya, aki lényegében az összes DatAdat-tulajdonost jól ismeri. A politikus 2009-ben lett a szocialista párt Borsod megyei elnöke, éppen akkor, amikor az alelnöki tisztséget Ficsor Ádám töltötte be. Gúr Nándor személyesen egyeztetett Szigetvári Viktorral, aki 2013-ban az Együtt–PM formációval próbált közös baloldali szövetséget kialakítani a kormányzó Fidesz–KDNP ellenében. Bajnai Gordonnal pedig ennél sokkal régebbi, bő másfél évtizedes az ismeretség. Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 2006. november 17-i ülésén Bajnai kormánybiztosként, míg Gúr a földművelésügyi tárcavezető Gráf József embereként vett részt. Azt pedig már említettük, hogy Gúr Nándor fia, Roland 2010-ig szintén ennél a minisztériumnál dolgozott.

Gyurcsány, Dobrev, Kunhalmi

A volt baloldali képviselő fia révén Marc Angel folyamatos kapcsolatot tart fenn a magyarországi ellenzékkel. A közösségi médiabeli profiljain látható közös kép Gyurcsány Ferenccel és Dobrev Klárával 2021 novemberében, amikor Kunhalmi Ágnessel, valamint momentumos politikusokkal és a hazai LMBTQ-lobbi tagjaival is tartott megbeszéléseket. A képek tanúsága alapján kiváló kapcsolatot ápol Mesterházy Attilával. 2022 nyarán a Budapest Pride-on is részt vett, ahol szintén sok magyar baloldali politikussal pózolt egy közös kép erejéig.

A titokzatos Angel

Arról, hogy pontosan kik vettek részt a tavalyi strasbourgi találkozón, milyen témákat beszéltek át, valamint hogy ígértek-e bármit Angelnek vagy ő a DatAdatnak, azt magától az EP-alelnöktől kérdeztük meg. Marc Angel azonban nem árulta el, kivel egyeztetett.

„A találkozó nem kapcsolódott konkrét jogalkotási vagy nem jogalkotási eljáráshoz. Adatvédelmi okokból nem oszthatjuk meg önnel, hogy a DatAdat részéről pontosan kik vettek részt a találkozón”

– írta az Európai Parlament alelnöke.

A politikus válasza nyomán az a furcsa helyzet állt elő, hogy miközben a naptárában önként bevallotta, hogy találkozott a DatAdat munkatársaival, a megbeszélés kapcsán lényegében semmilyen konkrétumot nem volt hajlandó elárulni. A Marc Angel által küldött válasz szerint a felek között a jogállamiság volt a téma. A politikus azon kérdésünkre azonban már nem felelt, hogy mi köze a DatAdatnak a jogállamisághoz.

Marc Angelnek, az Európai Parlament (EP) új alelnökének megválasztásával semmi sem változik, ez ugyanaz a korrupt és politikailag manipulált brüsszeli világ – fogalmazott Hidvéghi Balázs. A Fidesz európai parlamenti képviselője a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában arról beszélt, hogy LMBTQ-aktivizmusával, illetve a nemzeti szuverenista, kereszténydemokrata alapon álló kormányok és országok ellen folytatott támadások részeseként a szocialista Angel jól illeszkedik a Brüsszelben domináns és divatos irányvonalba.

– Őt választották meg alelnöknek arra a helyre, ami úgy üresedett meg, hogy rács mögé került Eva Kaili korábbi szocialista alelnök – mondta Hidvéghi Balázs, emlékeztetve: az alelnöki hely az Identitás és Demokrácia jobboldali konzervatív frakciónak járt volna már 2019-ben is, amikor először választottak alelnököket. Úgy fogalmazott: őket kizárják gyakorlatilag mindenből, a pozíciók betöltésének lehetőségéből, a bizottságokban sem szavazzák meg a nekik járó helyeket, szembemenve az emberek döntésével, hiszen ez a parlamenti arányokból következő elosztás lenne. Az Identitás és Demokrácia frakció jelöltjét, Annalisa Tardino olasz képviselőt ők is támogatták, de „újra összezárt ez a középbal, baloldali szövetség”, amelynek szerinte az Európai Néppárt is részese – részletezte.

Hidvéghi Balázs felidézte, hogy az Európai Parlamentben Eva Kaili vezetésével szerveztek egy hivatalos programot.

Ennek témája az európai emberek adatait felhasználó szoftver volt, amely a gyermekbántalmazás, gyermekpornográfia kiszűrését célozná bizonyos kulcsszavak vagy adatok alapján – emelte ki, rámutatva: egy amerikai cég bevonása került szóba, ami azt is jelentené, hogy európai emberek tízmillióinak adatai kerülnének egy amerikai cég birtokába és kezelésébe.

Ez iskolapéldája a korrupciónak: külföldi szereplő, ebben az esetben egy nagyvállalat sok pénzért politikai befolyást vásárol választott politikusokon keresztül, akik erre hajlandók – jelentette ki, hozzátéve: egy kiterjedt korrupciós hálózat „bomlik ki a szemünk előtt”. Hangsúlyozta: bízik abban, hogy a belga ügyészség sikerrel folytatja ennek az ügynek a felderítését.

A magyar EP-képviselő az Európai Parlament működésének külföldi befolyástól, korrupciótól való megtisztítására benyújtott javaslatot úgy értékelte: „nesze semmi, fogd meg jól”.

Szerinte ugyanis a brüsszeli korrupciós ügyben az intézményrendszer a korrupt, a megvásárolható, a manipulálható, és ez az Európai Parlamentet, az Európai Bizottságot, illetve egyéb szereplőket is érinti. Rámutatott: ez évek óta látható abból, ahogy manipulatív módon támadnak bizonyos vezetőket, országokat, pártokat, akik és amelyek nem hajlandók beállni ebbe a brüsszeli világba, és mindent kritika nélkül elfogadni.

Hidvéghi Balázs beszélt arról is, hogy a magyar vagyonnyilatkozati rendszert évek óta támadják azért, mert nem elég szigorú. Amikor viszont átvették az európai parlamenti mintát Magyarországon, azt kérték, „álljanak vissza a régire”, ez meg is történt – idézte fel. Úgy fogalmazott: „jó szívvel javasoljuk” az európai parlamenti képviselőknek, hogy akkor ők is, az egész intézmény álljon át a magyar rendszerre, amely egy szigorúbb, következetesebb, mélyrehatóbb nyilatkozattételi kötelezettséget ír elő.

A politikus Spanyolországot hozta példaként, ahol nagyon komoly alkotmányossági és az igazságszolgáltatást érintő jogállamisági problémák merülnek fel a szocialista kormány alatt. Ennek ellenére tőlük nem akarnak visszatartani európai uniós forrásokat – emelte ki, rámutatva: ebben az ügyben a kettős mérce iskolapéldája zajlik. Mindenkire egyforma szabályoknak kell vonatkozniuk, még a szocialista spanyol kormányra is – jelentette ki.

Ahogy arról korábban beszámolunk, magyarellenes és lengyelellenes, szélsőséges LMBTQ-aktivistát választott alelnöknek az Európai Parlament baloldali többsége a korrupcióval vádolt Eva Kaili helyére.

Marc Angel luxemburgi szocialista képviselő – aki folyamatosan kampányol azért, hogy az iskolákban minél korábban kezdjék el a gyerekek oktatását a transz- és genderidentitásokról – büszke arra, hogy az EP LMBTQ-csoportjának társelnökeként részt vesz a magyar és a lengyel gyermekvédelmi intézkedések elleni brüsszeli nyomásgyakorlásban, írásaiban is többször támadta a magyar gyermekvédelmi törvényt.

Egy Facebook-bejegyzésében azzal kérkedett, hogy a luxemburgi RTL-nek készített videót a Pride felvonulásról, amit kifejezetten gyerekeknek szóló hírműsorban fognak levetíteni. A politikus saját megjelenésével is az LMBTQ-ideológiát népszerűsíti: a transzvesztitákat és transzneműeket kiemelő zászlóját gyakorlatilag mindenhová magával viszi vagy azt veszi magára, emellett jó barátságot ápol egy elítélt bosszúpornóssal is.