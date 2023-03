Százezrek követik a TikTokon Bence bát, az ország kedvenc tanítóbácsiját

„Komikus mellékszereplő pedagógusnak álcázva" – ezzel a mondattal hivatkozik magára a népszerű tanítóbácsi, aki megnyerte magának a TikTok felhasználóit. Videóiban hétköznapi, mindenki számára ismerős szituációkat mutat be a tanár szemszögéből, ahol nem ritkán utánozza diákjait is.

Bence bát rengetegen követik Fotó: TikTok

Alsó tagozat a TikTokon?

Ha utálsz suliba járni, gondolj arra, hogy van, akinek rosszabb: én nyugdíjig fogok iskolába járni. Mondjuk én szeretem a munkámat.

– mondja egyik videójában Meizer Bence viccesen, ami lényegében az igazság. Videóiban törekszik rá a fiatal pedagógus, hogy az iskolai élet sava-borsát bemutassa, kezdve a diákok aranyköpéseitől a vicces szituációkig, mint például az iskolafarsang.

Bence bá videóiban jellemzően megjelenik egy karakter is, "Cili", aki lényegében megtestesíti az összes diákot. Természetesen a fiatal pedagógus óvva a diákok személyiségi jogait, nem nevezi meg a néha rosszcsont cukiságokat, helyettük inkább alkotott egy karaktert, akiben minden diák megvan. Így Cilit már mindenki ismeri, aki követi Meizer Bencét, hiszen akárhányszor megjelenik egy diák a videóban, az mindig Cili lesz.

Ezzel olyan vicces párbeszédeket és szituációkat tud előadni az egyébként társulatban is játszó pedagógus, mint például, milyen az, ha „leöregezik" őt a diákok, nem figyelnek az órán vagy esetleg nem akarnak rendesen felöltözni az udvarra.

Komoly témákat is érint az ifjú pedagógus

Bence bá videóiban nem csak a humor, de a komoly témák is helyet kapnak. Videóiban beszél szorongásról, depresszióról vagy iskolai zaklatásról, csúfolásról is. Ezek hatására a gimnazista vagy felnőtt felhasználók is megnyílnak neki kommentekben és akár ki is fejtik gyerekkori sérelmeiket, tapasztalataikat. Videóinak köszönhetően betekintést nyerhetünk egy általános iskolai pedagógus mindennapjaiba és motivációiba, de akár egy osztálykirándulásra is elkísérhetjük őt tartalmainak hála.

Bár minden tanárom ilyen lenne...bár én felsős vagyok

– írta egy ifjú követő, és mi is lenne ennél nagyobb visszacsatolás egy pedagógus számára?

Imádják Bence bát a kommentelők

A fiatal tanítóbácsi tartalmait rengeteg pedagógushallgató is nézi, akiknek plusz motivációt jelentenek egyetemi tanulmányaik végzésében a fiatal tanár videói. Szinte minden posztja alatt találni a kommentek között olyat, aki tanító szakos, vagy épp magának is ilyen tanárt kívánt volna anno, mint Bence bá.

Csak annyit szeretnék mondani, hogy minden alkalommal felvidítanak a videóid és sokat segítettek eldönteni hogy milyen pályát válasszak (tanító szakon vagyok). Nagyon szépen köszönöm!

– írja az egyik kommentelő, aki Meizer Bence videói hatására választotta a pedagógusi hivatást.

Van olyan hozzászóló is, aki gyermekének kíván ilyen tanárt, mint Bence bá:

– Hey Bence bá! Nagyon remélem, ha a fiam sulis lesz olyan pedagógus egyengeti majd az útját , mint te – írta a szülő kommentben.