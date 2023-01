A legmenőbb énektanárnő: diákjai mellett a netezők is odavannak Lauráért

Már közel 115 ezren követik azt a magyar énektanárnőt, aki éneklős videókat rak fel diákjaival a TikTok-ra. Marik Laura előadóművészi és tanári diplomával a kezében lépett ki a felsőoktatásból, majd egy rövid kitérő után az SE Semmelweis Ignác Többcélú Szakképző Intézményében helyezkedett el, ahol jelenleg is tanít. A formabontó, fiatal énektanár a nyári szünet előtt találta ki, hogy a diákokkal retro dalválogatást készítsen.

Laura egy biztonságot adó háttérnek érzi azt, hogy az éneklésen kívül van egy civil szakmája is, a tanítás. Fotó: Marik Laura

„A gyerekek már fáradtak voltak és mindennél jobban várták a szünetet, a tananyaggal pedig végeztünk

- mesélt Laura a kezdetekről a Borsnak.

- Mivel nagyon szerette az egyik osztály a Republik zenekar dalait, innen jött az ötlet, hogy készítsünk egy retró dalválogatást. Ez volt az első feltöltött videóm a TikTok-ra - árulta el lapunknak.

Az azóta nagy népszerűségnek örvendő tanárnő ezzel úgy érezte közelebb került a gyerekek világához és a videó nagy sikere miatt elkezdett tudatosan tartalmakat gyártani az osztállyal TikTok-ra.

A modern popzene motiváció az órákon

Az áttörő sikert azonban a magyar popválogatásról készült osztályéneklős videó hozta meg számára, amit már 2,6 millióan megtekintettek. Marik Laura nem csak retro dalokat, hanem mai popzenéket is előszeretettel épít be az óráiba, ez azonban nem jelenti azt, hogy az egész óra a videózásról szólna. A fiatal tanárnő nagyon következetes a diákokkal: a tanmenet 80%-át a kötelező tananyag teszi ki és csupán 20% a szórakozás, a gyerekeknek azonban ez is bőven elég.

A TikTok-on elért sikerem gyorsan terjedt a gyerekek között, így ezt egyfajta motivációként használom: Amikor végzünk egy bizonyos anyagrésszel az azt követő órát végig zenéljük, modern, mai dalokkal, amelyekről készítünk videófelvételt TikTokra.

- mesélt a mindennapokról Laura.

Hans Zimmer is tananyag nála

- A modern pop motiváció: a gyerekek és én is szeretjük, de vannak olyan mai darabok is, amelyeket én személy szerint szeretném, ha a gyerekek ismernének: Hans Zimmer munkássága például nálam kötelező tananyag - állítja a fiatal énektanár, akiknél a kortárs darabok nem csupán érdekességek, de kiválóan alkalmazhatóak fejlesztésre is. Nem ritka, hogy a popzenét összeköti a zenei fejlesztéssel és instrumentális feldolgozásban viszi be az órára a legnépszerűbb slágereket, amit a gyerekeknek fel kell ismerniük.

Egy átlagos tanóra nála sem csak szórakozásból áll. Laura a kortárs zenét inkább motivációnak használja. Fotó: Marik Laura

Sztártanárnő

Az énektanár saját TikTok-os sikerére közös eredményként tekint, ami a gyerekek nélkül nem működne, ráadásul imponál is a diákoknak, hogy Laura fent van a felületen és ott nagy népszerűségnek örvend. Volt olyan osztály, amelyik már hamarabb ismerte a tanárnőt a TikTok-ról, mint az iskolából.

Az első videók alatt folyamatosan ilyen kommenteket kaptam: Hétfőn találkozunk, nagyon király ez a videó is!

- emelte ki a tanárnő, aki szívesen olvassa diákjai kommentjét a videók alatt, a nagyobb népszerűség azonban furcsa számára. Mivel tartalomgyártóként használja a felületet és ő maga nem követ TikTok-sztárokat, így meglepő volt tapasztalnia, hogy sokan felismerik.

- Le szoktak szólítani az utcán, vagy csak kedvesen integetnek, de volt, aki már képet is kért tőlem. Nagyon jól esik, mert ezek szerint tetszik nekik, amit csinálunk - mesélte a Borsnak.

Marik Laura az oktatás mellett nem hagyja el a zenei karrierjét sem: megpróbálja 110%-osan csinálni mindkettőt. Fotó: Marik Laura

Célja a tanári pálya népszerűsítése is

Olykor Laura kap kommentet más pedagógusoktól is, akik követik a példáját. A lelkes énektanárok száma azonban még nem elegendő: sok tanárnak nagyon alacsony a motivációja a folyamatos órára való készülettől és nem marad már energiájuk az élménypedagógiára. Laura szerint azonban ez az egyik legfontosabb, hiszen a diákoknak szükségük van a szórakozásra, mert nagyon leterheltek.

A TikTokozást azonban nem csak ezért csinálja. A gyerekek motiválásán kívül komoly célja a tanári pálya népszerűsítése is.

„Nagyon bántott, amikor valaki megkérdezte, hogy mi a foglalkozásom, majd a válaszomnál láttam, hogy megsajnált és kérdezte, hogy mit csinálok még mellette.”