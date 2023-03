Magyar sztárügyvéd a maffia hálójában: bitcoinba fektették a drogpénzt az olaszok Budapesten

Január 26-án tartóztatták le azt a budapesti, szakmájában rendkívül sikeres ügyvédnőt, aki a catanzarói ügyészség szerint a calabriai maffia, a N'drangheta pénzmosásában segédkezett. Olaszország a jogásznő kiadatását kérte, erről azonban még nem született jogerős döntés.

Nyolc embert tartóztattak el az ügyben Fotó: ITALIAN-CARABINIERI-PRESS-OFFICE / Illusztráció

Az olaszul perfekt ügyvédnő főként cégjogi ügyeket intézett, az olasz lapok négy, a pesti irodában bejegyzett, főként ingatlanok értékesítésével foglalkozó vállalkozást említenek, aminél erős a gyanú, hogy az olasz szervezett bűnözéshez köthető. Az, hogy az ügyvédnő vétlen szereplője-e az eseményeknek vagy tudatában volt annak, hogy kik az ügyfelei, egyelőre nem tudható.

Kriptóban utaztak

A gyilkosságokat is rendre végrehajtó calabria maffia főként drogból, prostitúcióból és védelmi pénzekből él. A bevételek legalizálására néhány éve egy új modellt dolgozott ki a bűnszervezet gazdasági hátországa: francia, ciprusi, dán és német bankokon átmosva akarták visszajuttatni a bűnös eurómilliókat Calabriába. A pénz eltüntetésének egyik központja – a catanzarói nyomozók szerint –, Budapest volt. Itt, a magyar ügyvédnő exkluzív belvárosi irodájában fordult meg az ügy egyik olasz főszereplője. A férfi a maffia befolyása alatt álló cégek Budapesten landolt pénzeit bitcoinba akarta fektetni, így végleg eltüntetve a hatóságok szeme elől. Ebben segédkezett az ügyészek szerint az ügyvédnő. A bevételek nagyságára jellemző, hogy a maffia egy Magyarországon működő, kriptovalutákkal is foglalkozó pénzintézetbe is be akarta vásárolni magát.

Ebben a belvárosi házban található az ügyvédnő irodája Fotó: Bors

Luxusban élt

A férfiról korábban már kiderült, hogy a calabria Vibo Valentia város kikötőjében használt luxusjachtja, az első feleségéről Nelly Starnak keresztelt hajó, a magyar ügyvédnő pesti irodájában bejegyzett cég tulajdonában áll. A kikötőben gyakran parkoló autója, egy magyar rendszámú luxus BMW, illetve az ismerősei által használt, szintén magyar rendszámú Mini Cooperek is Pesten bejegyzett cégekhez kapcsolódnak. A Budapestre is gyakran utazó férfit öt éven át hallgatták le az olasz nyomozók, így került látókörükbe az ügyvédnő.