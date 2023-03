Szörnyű, amivel ezt a tinédzsert vádolják

Bíróság elé állítanak Dániában egy 16 éves fiút szélsőjobboldali terrorizmus vádjával – közölte a skandináv ország ügyészsége.

Fotó: Pixabay

A fiatalt azzal vádolják, hogy a Tűzháború Hadosztály nevű neonáci csoportosuláshoz csatlakozott, és egy társát is beszervezte. Az ügyészség szerint a fiú beismerte, hogy fegyveres kiképzést kapott, és tűzszerészeti ismeretekkel is rendelkezik. A Telegram üzenetküldő szolgáltatáson keresztül terjesztette a csoport céljait és követeléseit, amelyek között terrorista fenyegetések is szerepelnek. Ezenfelül szélsőséges propagandaanyagot, fegyver és pokolgép készítéséhez használatos leírásokat is megosztott.

A fiút 2022 áprilisában vették őrizetbe, a büntetőper március 14-én kezdődik. A terhére rótt bűncselekmény idején még csak 15 éves volt, most viszont több év börtön fenyegeti.