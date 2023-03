Rosszindulatú nyugdíjasokat száműznének Ceglédről

Óriási felháborodást váltott ki Cegléden, hogy két sportpályát is a földdel tesznek egyenlővé. A köztársaság utcában, a volt tiszti lakótelepnél, illetve a csokiházaknál lévőtől kell elbúcsúzniuk a fiataloknak. A labdázó sorsa egy-egy idős lakó feljelentése miatt került a bíróság elé: a nyugdíjasok a zajongásra és a labdapattogtatásra panaszkodtak. A problémázás most újabb szintre lépett: mint kiderült, a kutyafuttatóra is lakatot tennének – írja a Ripost.

Lakat kerülhet a ceglédi kutyafuttatóra is Fotó: Google térkép

Pár hete Szemerédiné Gér Anikó panaszolta el, mi folyik a környéken. Elmondása szerint két idősebb városlakót zavar a hangoskodás, ezért bontják le a gyerekek kedvenc helyeit.

Elvileg évek óta megy a pereskedés az önkormányzat és egy-egy lakó között. Két pályáról van szó, mindkettőnél egy-egy személy a bejelentő. Most a cél a Kúria elé vinni a történteket, mert mi már csak a végzéssel szembesültünk, hogy be kell zárni és lebontani a két pályát, amik 40 éve szolgálják a gyerekeket

– mesélte el Anikó.

Az idős bejelentő azonban nem elégedett meg ennyivel, az átellenben lévő óvodára is bejelentést tett hangoskodás miatt.

Legutóbb pedig rendőröket hívott a labdázóban játszó gyerekekre.

– Valami nagyon nincs rendben nála odabent. Az ilyen embernek semmi sem jó – magyarázta egy helybeli.

A városlakók online petíciót is indítottak és úgy döntöttek a Kúria elé viszik az ügyet. Most azonban úgy néz ki, egy újabb ügyért is harcolhatnak: a nyugdíjasokat már a kutyaugatás is zavarja, ezért a kutyafuttatót is szeretnék eltávolíttatni.

Szerettem Cegléden lakni, de az elmúlt időszakban, ami ott folyik, egy percre nem bántam meg, hogy elköltöztem, esküszöm. A sok rosszindulatú ember, ami ott van, ritka. Az egyiket a kutyák zavarják, a másikat az egészséges gyerekek. Az ilyen embereket száműzni kellene!

– fejtette ki véleményét egy volt ceglédi lakos.

A helyiek szerencsére ebbe sem törődnek bele, szombatra tiltakozást szerveztek. Az említett kutyafuttatóban fognak összegyűlni a kutyagazdik négylábú kedvenceikkel.

– Valami messzi-messzi galaxisba kéne küldeni, talán ott jól el lenne – mondta nevetve az egyik szomszéd.