"Nem tudjuk, hogyan élik túl" – Nevelőanyja ölhette meg a kétéves Danikát

Gyerekjátékokkal telipakolt rendezett udvarú az a ház, ami mellett még most is könnyes szemmel haladnak el a helyiek Polgáron. Február 26-án vasárnap ugyanis szörnyű tragédia történt a nyugodt portán: kétéves, súlyosan sérült kisfiúhoz hívtak segítséget, miután a család szerint leesett a lépcsőn. A kis Danikát azonnal kórházba szállították, azonban életét már nem lehetett megmenteni.

A nevelőanyát azzal gyanúsítják, hogy bántotta Danikát Fotó: Kiss Annamarie / Haon

A fiúcska nevelőszülőkkel lakott a polgári házban, mellette a pár vérszerinti gyereke és egy másik nevelt élt, a helyiek szerint jó körülmények között.

Sosem volt gond velük, szépen nevelték a gyerekeket, ahogy láttuk, nem tettek különbséget a saját gyerekük és a neveltjeik között. De az utcán persze lehet, máshogy viselkedtek, mint a négy fal között. Mindenesetre, mi nem vettünk észre semmi aggasztót

– mesélte a Borsnak egy helybeli. Hozzátették, hogy a tragédia idején Danikával kettesben otthon levő nevelőanyán, B. Vanesszán sem látták, hogy türelmetlen vagy agresszív lenne a kicsikkel, de azon ők is csodálkoztak, hogy egy olyan kis lépcsőről hogyan eshetett akkorát a gyermek.

– Persze lehet szerencsétlenül esni, de az olyan apró lépcső, hogy el sem tudom képzelni, hogy egy gyerek így összetörje magát ott. Bár soha nem láttam, hogy bántanák bármelyik gyereket, sőt, kifejezetten mintaszülőkként bántak velük, az azért nagyon gyanús így – ingatta a fejét egy másik helyi.

A szemközti házon lévő kamera felvehette az esetet Fotó: Kiss Annamarie / Haon

A Haon információ szerint a lépcsőről még videó is készülhetett, a szomszéd kamerája ugyanis pont odanéz, a felvételt pedig elkérte a rendőrség is, így hamar kiderülhet, hogy mi történt valójában. Azonban, mint arról a Bors is beszámolt, a nevelőanyát idő közben letartóztatták, ugyanis a Debreceni Járásbíróság arról tájékoztatott, hogy gyanújuk szerint Danika korántsem a lépcsőről esett le, hanem a nevelőanya bántalmazhatta annyira a kisfiút, hogy a gyerek belehalt a sérüléseibe:

– A nála mint nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett két éves és öt hónapos kisfiút – annak szófogadatlan viselkedése miatt – olyan súlyosan bántalmazta, hogy a gyermek röviddel a cselekmény után elhalálozott – írták közleményükben. Hozzátették, az asszony nem ismerte el, hogy bántotta volna a gyermeket, ügyvédje, Bánk Attila szerint pedig a papírokból egyértelműen az derül ki, hogy nem Vanessza ártott a fiúcskának.

Danika vér szerinti családja, rokonai és szerettei összetörtek, miután megtudták, mi történt a fiúval:

Még hároméves sem volt az a kis angyal, szörnyű, ami történt. Ott kellett volna hagyni az anyjával, akkor még mindig élne. Remélem, nem ússza meg az a nő, akármit is tett Danival

– mondta a család egyik ismerőse.

Egy másikuk hozzátette, hogy Dani édesanyja annyira összeroppant, hogy már féltik az életét.

– Bár a gyerekei valóban nem nála nevelkedtek, amennyire tudjuk, látogatta és nagyon szerette őket. Dani már születése óta a nevelőszülőknél volt, de tartotta a kapcsolatot vele is. A fia halálhíre után teljesen összeomlott, attól féltik, hogy idegösszeroppanást kap. Próbálják benne tartani a lelket, de nem tudja feldolgozni a kisfia halálát. Nem tudjuk, hogyan éli ezt túl – szögezték le.