Akkorák voltak a lángok Monorierdőn, hogy a szomszédos településeken is látni lehetett

Hatalmas lángokra lettek figyelmesek a helybeliek és a környéken élők Monorierdőn, péntek délután. A tűz a 4-es út mellett, a helyi focipálya és a vasútállomás között keletkezett egy régi raktárépületben, ahol rengeteg raklapot halmoztak fel, vélhetően ezek gyulladtak meg. A Katasztrófavédelem egységei gyorsan épülethez értek és elkezdték az oltást.

Az egyik csarnok szinte teljesen porrá égett Fotó: Bors

A tűz miatt hamarosan a 4-es utat is lezárták, az autókat visszafordították és a vasúti közlekedést is szüneteltették Monor és Pilis között, a forgalmat csak késő délután indították újra. A helyieket rettegtek, hogy házaikat is elérik a lángok.

Nem voltam közel, majdnem fél kilométerre, de még így is éreztük a hőt. Ilyen perzselő forróságot soha nem éreztem. Azt hittem, hogy soha nem lesz vége ennek az egésznek, már komolyan azon aggódtunk, hogy tovább fog terjedni

– mesélte a Ripostnak egy környéken élő asszony, aki arról is beszélt, hogy a tűzoltók emberfeletti küzdelmet folytattak a lángokkal.

– Nagyon sok egység érkezett, egymás után jöttek a tűzoltóautók, látszott, hogy mindent megtettek azért, hogy oltsanak. A település nevében is köszönöm a unkájukat! – szögezte le. A Katasztrófavédők hosszú órákon keresztül, még este is harcoltak a tűzzel, fél nyolc körül tudatták, hogy képesek voltak a tüzet megfékezni.

Mindent be kellett vetnie a lánglovagoknak a sikerhez Fotó: Bors

Sokan beszámoltak égbe nyúló lángokról és ugyanilyen magas füstoszlopról.

Pilisen voltunk, és csak néztük a hatalmas füstoszlopot. Akkora volt, hogy azt hittük, itt gyulladt ki valami. Aztán tudtuk meg, mi történt a raktárnál

– idézte fel egy másik tanú, aki arról is mesélt, hogy egy ismerőse a közeli Üllőről is látta a lángokat és a füstöt.

A Katasztrófavédelem beszámolt róla, hogy három csarnok is lángba borult.

– Mintegy ezer négyzetméteren égtek raklapok és faanyagok egy üzemben Monorierdőn, a Monori úton. A lángok három csarnokban csaptak fel, az egyik csarnok teljesen megsemmisült. A monori, a dabasi, az érdi, a szentendrei hivatásos tűzoltók, valamint a sülysápi, a gyáli, a délegyházi, és a fóti önkéntes tűzoltók hét vízsugárral eloltották a lángokat. Elhúzódó utómunkálatokra lehet számítani – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A helyiek közül többen is gyanúsnak találják az esetet:

– Egy egykori vegyszergyár helyén üzemelő fűrészüzem-tüzéptelep volt és nagyjából 5-6 órán keresztül. 15-20 tűzoltóautó volt a helyszínen, még szolnoki is. Ami érdekes, a telepet közel 10 éve nem tudják eladni, szóval még az is lehet, hogy nem véletlen eset volt – vélekedett egy környékbeli.

Arról nincs információ egyelőre, hogy mi okozta a tüzet, azt szakértők bevonásával vizsgálják. Az üggyel kapcsolatos kéréseinkkel megkerestük az illetékes hatóságot.