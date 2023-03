„Nem is lehet szavakba önteni” - sírva kér segítséget a kétgyermekes Bernadett

Sírva kért segítséget egy kétgyerekes anya, miután leégett az otthonuk Miskolcon. A szomszéd szemetet tárolt a kertjében, onnan terjedt át a tűz a házukra, a tető megsemmisült a lángokban.

Fotó: TV2

Az asszony épp munkából ért haza, amikor füstszagra lett figyelmes. Azt mondta, percek alatt odalett a házuk, amelyet két éve újítottak fel.

– Nem is lehet szavakba önteni... Két éve újítottuk fel a tetőt, a fürdőszobát, a konyhát... Mindenünk odalett, minden - mondta szomorúan Pásztor Bernadett, akinek kilátástalan a helyzete, mivel egy keresetből élnek: férje beteg. A kicsik is végignézték, ahogy odalett az otthonuk. – A gyerekek is amilyen traumát kaptak, azt el se tudom mondani.

A családnak az iskola kezdett gyűjtésbe, de egy alapítvány is segít nekik. Most a tető újjáépítéséhez kérnek faanyagot és gázkazánra is szükségük lenne.