Nem semmi látvány: így lepte el a hó március 15-én a Kékestetőt

Észak-északnyugat felől folyamatosan áramlik fölénk a hideg, aminek meg is lett az eredménye: noha reggel még csak egy-egy hófolt árválkodott a Kékesen, kora délutánra gyakorlatilag minden fehér takaró borít. Sokakban nem véletlenül idézi fel a látvány az épp 10 évvel ezelőtti március 15-ei havazást: akkor a magyar utak lényegében megbénultak. Több ezren rekedtek az utakon, sokakhoz 24 óra múlva jutott csak el a segítség. Hat megyében összesen négyezer embert menekítettek ki az elakadt autókból, és négyszáz ember vesztegelt az elakadt járművekben.

Szerda reggel még hómentes volt a Kékestető... Fotó: Időkép

Természetesen nem azt mondjuk, hogy hasonló, mindent elborító hóra kell számítani most is, de azért kétségtelenül különleges látvány úgy ünnepelni a március 15-ét, hogy a Kékestetőn akár szánkózni is lehetne.

...aztán elkezdett esni a hó Fotó: Időkép