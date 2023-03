Már nyolc napja keresik a Szentendréről eltűnt férfit, teljesen kiakadt a családja

A 43 éves Kincses Gábor Ervin február 27-én tűnt el, autóját és telefonját hátrahagyva. A férfit utoljára egy szentendrei dohányboltban látták. A rejtélyes eltűnésről eddig – Kincses személyleírásán és azon túl, hogy mit viselt eltűnésekor – ennyit tudhatunk biztosan, a többi találgatások sorozata. „Általában terepszínű ruhákban jár, így eltűnésekor vélhetően fekete khaki színű ruhában, terepszínű mellényben volt és egy terepszínű hátizsák is lehet nála. Ervin 172 cm magas körülbelül 70 kg, vállig érő őszes szőkés hajú szakállas. Vállán gorilla tetoválás, vádliján cápafejes tetoválás látható” – adták meg a családtagok az alapadatokat. A Szentendréről eltűnt férfit nagy erőkkel keresik.

Már a rendőrség is keresi a Szentendréről eltűnt férfit. Fotó: police.hu

A rendőrség is keresi

A férfi eltűnése után pár nappal családja az interneten osztott meg egy segélykérést. Ebben a felhívásban az szerepelt, hogy „A rendőrség nem hív vissza, hiába jelentem be az anomáliákat és újabb információkat! Utoljára február 27-én, hétfőn volt a Papszigeti dohányboltban egyedül! A rendőrség szerint egy nővel! De a kamerákat azóta sem nézte vissza a hatóság! Ki tudja, meddig őrzik meg ezeket a felvételeket egy dohányboltban? Talán tegnap megnézték a felvételeket és már foglalkoznak az üggyel, ennyi az új információ” – írta vasárnap a család egy ismerőse, akinek a telefonszáma az Ervint kereső szórólapokon is megtalálható. Tehát itt már azonnal eltérnek a vélemények arról, hogy a férfi egyedül, vagy valaki társaságában járt azon a helyen, ahol eltűnése előtt utoljára látták, ahogy az sem tiszta, hogy a hatóság visszanézte-e a felvételt vagy sem. Annyi biztos, hogy a rendőrök keresik a férfit, akinek a rendőrség hivatalos oldalára is felkerült a körözési adatlapja, ami továbbra is él.

A Balatonra indult?

Az egyik kommentelő arról írt, ő úgy tudja, hogy Ervin azt mondta, a Balatonra indul. „Én úgy tudom, hogy utoljára a Papszigeti dohányboltban beszéltek vele, azt mondta, hogy elindult a Balatonra. Autóval” – írta a férfi. Az információ azért meglepő, mert Ervin állítólag otthon hagyta az autóját, a telefonjával együtt. Hiába kérdezik azonban az aggódó kommentelők a családtagokat, hogy mennyire lehet igaz ez az információ, ők nem válaszolnak a kérdésre. Az biztos, hogy a férfi állandó lakhelye a Balatonnál van, a rendőrség ugyanis állandó lakcím szerint rendeli el a körözést, Ervin esetében ez a Siófoki Rendőrkapitányság.

Rejtély: megmérgezhették a kutyáit

Szintén kommentekből derül ki az is, hogy a férfinak két kutyáját is megmérgezték a közelmúltban. „A kutyákat mennyivel az eltűnése előtt mérgezték meg?” – kérdezte az egyik kommentelő, amire a férfi testvére azt válaszolta: egy hónappal ezelőtt. Elképzelhető persze, hogy a férfi két kutyája megmérgezésének semmi köze Ervin eltűnéséhez, de azért mindenképpen elgondolkodtató.

Teljesen kiakadt a család

A férfi családja a kezdeti segítségkérés után teljesen bezárkózott, sem az internetezőknek, sem a sajtó munkatársainak nem válaszolnak, így a kérdések is megválaszolatlanok maradnak, és a részletek sem tisztázódnak. „Ezúton kérem az újságírókat, médiát, hagyjanak békén!” – írta ki az eltűnt férfi testvére a Facebook-oldalán.