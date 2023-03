"Azzal nyugtatom magam, hogy életben van" – üzent az eltűnt fiát kereső Szilvia

A kiskunhalasi Lakatos Erik múlt hét pénteken, február 25-én tűnt el egy ismerősével együtt, azonban pár nappal később még egy furcsa üzenetet hagyott anyukájának, azóta pedig ki van kapcsolva a telefonja. Szerencsés Szilvia minden követ megmozgat, hogy fia hazamenjen hozzá.

Az édesanya még odáig is elment kétségbeesésében, hogy a médián keresztül üzent a gyermekének.

Szerencsés Szilvia és gyermeke, Erik nagyon jó kapcsolatot ápol Fotó: Ripost

A megtört nő a Ripostnak mesélt először gyermeke kálváriájáról.

Szombat délután volt, én úgy voltam vele, hogy hétvége van, hagyj menjen bulizni, csak majd időben jöjjön haza. Azt mondta: "Jó anya hangosítsd fel a telefonodat, majd jövök". Azóta nem tudok róla mást, csak hogy hétfőn jött egy SMS tőle, hogy "Jól vagyok". Szerintem ezt nem ő írta, hanem az ismerőse, mert soha nem szokott SMS-eseket írni.

Egyből felhívtam és sírva könyörögtem neki, hogy jöjjön haza, vagy mondja meg hol van. Ő meg kérdezte, hogy miért fontos hogy hol van? Mondtam neki, hogy fiatalkorú vagy, iskolába kéne menned. Ezután nem mondott mást, pedig biztos, hogy hallotta, amit mondtam neki – fogalmazott az édesanya, aki szerint fia be volt lassulva a telefon beszélgetés során, és azóta folyamatosan ki van kapcsolva a telefonja és nem tudja elérni.

"Nagyon jó kapcsolatot ápolok a fiammal"

Az édesanya szerint bár a fia ismerte a férfit, akivel elindult otthonról, most már nem biztos, hogy önszántából nem ad életjelet magáról a gyermeke.

Önként ment el vele, de nem tudom miért nem jött még haza. Azóta ki van kapcsolva a telefonja, nem tudom elérni soha. Tudja, hogy körözik és mindenhol keresik, de lehet, hogy valamiért nem jelezhet vagy sakkban tartják, vagy nem tudom

– árulta el félelmeit Szilvia, majd hozzátette, hogy lassan megőrül, ha gyermeke haza nem megy

– Elvágja most a kötelékeket a háta mögött, úgy érzem, mintha most elvesztettem volna a fiamat. Pedig ő mindig, ha rácsörögtem és nem értem el, akkor visszahívott, hogy: Anya jól vagyok, mindjárt otthon vagyok. Hallottam a hangján, hogy el van gondolkozva, maradni akart még, de olyan volt a hangja, mintha be lett volna lassulva, talán be volt bódulva. Nem vesztünk össze egyáltalán az eltűnése előtt, mi nagyon jó kapcsolatot ápolunk egymással. Nekem már az gyanús volt, hogy aki jött érte pali, az nem állt meg a kapunál, hanem messzebb parkolt le – osztotta meg félelmeit a nő.

"Azzal nyugtatom magam, hogy életben van"

Erik február 23-án töltötte be a 17. életévét. Anyja szerint soha nem volt még olyan eset, hogy fia szó nélkül eltűnjön napokra.

Lépten nyomon együtt voltunk, amikor beteg lettem, akkor is végig itt állt mellettem. Annyival nyugtatom magam, hogy életben van és nem elrabolták, vagy kidobták Pesten az utcára koldulni.

A Riposton keresztül üzenet Erik

Az édesanya reméli, hogy szavai eljutnak a fiához. Szilvia elmesélte, hogy nem bír megnyugodni és várja Erik hazatérését.

Nagyon várlak haza! Nincsen semmi baj! Minden rendben lesz itthon, az iskolát is tudod folytatni, ha akarod. Én se és senki más nem fog bántani. Ne tarts tőlem, lehet, hogy mérges vagyok, de sosem bántanálak.

– tudatta sírva az édesanya, aki azt is elárulta, hogy 3 éves kora óta egyedül neveli Eriket, így csak egymásnak vannak a világon.