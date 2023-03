Kiderült, miért csapódott buszmegállóba egy autós az Üllőin

Váratlanul sötétség borult szombat éjjel a XVIII. kerület külső Üllői út részére. A meglepett emberek az utcára sietve akarták kideríteni, hogy mi történhetett: hamar észrevették a kidőlt oszlopot és a mellette álló autóroncsot.

Fotó: Pixabay (képünk illusztráció)

Kimentem az utcára, mert láttam, hogy sehol sincs világítás, aztán láttam, hogy a füves területen áll egy totálkárra tört autó, ami kivitt egy villanyoszlopot

- emlékezett vissza Csaba.

Két autós versenyzett éjszaka egymással az Üllőin?

Az eset után az emberek az interneten kezdték találgatni a szerencsétlenség körülményeit. Többen is arra a következtetésre jutottak, hogy illegális autóversenyzés lehetett a baleset hátterében. Az egyik szemtanú be is számolt róla, hogy vélhetően ezeket a kocsikat látta versenyezni a baleset előtt.

Ezek gyorsulhattak a Béke téren, pont kint voltam, mikor a pirosnál majdnem összementek

- számolt be Géza.

Meg is érdemli, aki ilyen rossz úton akar versenyezni

- jegyezte meg Béla.

Balul sikerült előzés lehet az ok

A BalesetInfo információi szerint egy Citroën az Üllői úton meg akart előzni egy Volkswagen Phaetont. Nem sikerült, mert a Volkswagen sofőrje, nem látva a Citroën szándékát, indexelés nélkül hirtelen balra fordult. Ennek következtében a Volkswagen nekiment a Citroën jobb hátsó részének, letért az útról, majd kidöntött egy villanyoszlopot, végül egy buszmegállóba csapódott.

Villanyoszlopnak ütközött és kidöntötte azt egy személyautó Budapesten, az Üllői út XVIII. kerületi szakaszán, a Mednyánszky utca közelében. A műszaki mentést végző fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a gépkocsit. A kidőlt oszlop egy forgalmi sávot elfoglal - írta Katasztrófavédelem szombat esti közleményében.

Az ügyben megkerestük a rendőrséget is, a következőt válaszolták: Megkeresésére arról tájékoztatjuk, hogy a rendelkezésre álló adatok szerint 2023. március 4-én 19 óra 45 perc körül a XVIII. kerületi Üllői út és Mednyánszky utca kereszteződésében két személygépkocsi ütközött össze úgy, hogy az egyik jármű az őt előző másik kocsi előtt akart balra kanyarodni. A baleset során személyi sérülés nem történt. Az eset körülményeinek tisztázása érdekében a Budapesti Rendőr-főkapitányság cserbenhagyás vétség gyanúja miatt indít eljárást ismeretlen tettes ellen. Tisztelettel: BRFK Kommunikációs Osztály​