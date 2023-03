A kétgyerekes Niki elnézi a férjének, hogy megcsalja, mert szüksége van a pénzére

Egy szegény családból származó nő arról mesélt: elnézi a férjének, Gábornak, hogy megcsalja, mert szüksége van a pénzére. Nikiék hatan vannak testvérek, az édesapja alkoholista volt. Takarítóként dolgozó édesanyja nevelte őket. Niki gyerekként elhatározta, ő soha nem fog ilyen helyzetbe kerülni.

Niki ma már elfogadta, ez az ára annak, hogy nem kell nélkülöznie (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Szerencsémre a természet vonzó külsővel áldott meg, a férfiak hamar felfigyeltek rám és gyakran megfordultak utánam. Nem volt pénzem drága ruhákra, viszont jó volt a stílusérzékem, tudtam, hogy mi áll jól nekem és ismertem pár olcsó butikot, ezért senki nem mondta meg rólam, hogy csóró vagyok

- mondta a life.hu-nak Niki, aki a főiskolán ismerte meg Gábort, aki egy gazdag család egyetlen gyermeke volt. Leginkább a magabiztossága fogta meg. Hamarosan Gábor is odavolt érte és a diplomaosztón megkérte a kezét. Majd jött a lakodalom, a nászúton pedig megfogant az első gyermekük.

A férfi egy multinál kezdett dolgozni, és pár év múlva már vezető beosztásban volt, sok pénzt keresett. Ennek az volt az ára, hogy rengeteget utazott és alig volt otthon. Közben megszületett a második gyermekük is, Niki pedig főállású édesanya lett.

„A kapcsolatunk jó volt, de a gyerekek és Gábor sok munkája miatt kezdtünk eltávolodni. Gyakran voltak este megbeszélései, számtalan üzleti út, céges rendezvények, amelyekre néha engem is elvitt. Kényelmes életem volt, megvolt mindenem, úgy éreztem, hogy megfogtam az isten lábát, aztán egy véletlen folytán rájöttem, hogy Gábor megcsal engem. Nagyon kétségbeejtő érzés volt: egyrészt fájt, hogy nem vagyok neki elég, másrészt egy pillanat alatt veszélybe került az életem. Soha egy percet nem dolgoztam, nem tudtam és nem is akartam pénzt keresni, nem hagyhattam, hogy elhagyjon a férjem egy másik nőért” - mesélte Niki, aki elhatározta, hogy ő lesz a legjobb feleség a világon. Vett egy csomó szexi cuccot, elnézte a félrelépéseit, mosolyogott akkor is, amikor legszívesebben üvöltve sírt volna. Úgy gondolta, amíg Gábor hozzá megy haza, addig nincs baj.