Videón a lebukás, két nővel csalta meg feleségét az angol válogatott sztárja

Március 4-én, szombaton a Manchester City 2-0-ra legyőzte a Newcastle Unitedet a Premier League-ben, ezt követően pedig kétnapos pihenőre küldte játékosait. Míg a legtöbben ezt tényleg a relaxációra szánták, Kyle Walker úgy döntött, hogy kiengedi a fáradt gőzt, ezt azonban igencsak túltolta.

A 73-szoros angol válogatott futballistáról exkluzív videót közölt a Sun. A biztonsági kamerás felvételek egy bárban készültek. Walker délután 17:30-kor érkezett meg egy baráti társasággal, szemmel láthatóan már erősen ittas állapotban. A kocsmában aztán folytatta a lerészegedést, eközben viszont két hölgyet is kiszúrt magának, az egyiknek a bejárati ajtóban fogdosta a melleit, később meg is csókolta, majd az alsógatyáját is megmutatta, mindezt mindenki szeme láttára. Nem sokkal később a másik hölgynél is próbálkozott.

Walker 19 óra körül hagyta el a vendéglátóipari egységet. A jobbhátvéd házas életet él, tavaly vette el gyerekkori szerelmét, Annie Kilnert, összesen négy gyereket nevelnek. Kapcsolatuk már többször zátonyra futott, könnyen elképzelhető, hogy újabb szakítás következik be, ez viszont már válást is jelentene.

Ezen felül közszeméremsértés miatt akár eljárás is indulhat ellene. Walker rövid időn belül a harmadik sztárjobbhátvéd, aki erőszakos cselekedetei miatt bajba kerül: januárban Dani Alves ellen indítottak eljárást nemi erőszak miatt, február végén pedig Asraf Hakimi ellen indítottak nyomozást, szintén szexuális bántalmazás miatt.