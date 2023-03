"Még a villamoson is remegtem!" – megszólalt a nő, akire egy őrjöngő hajléktalan támadt rá a Gubacsi úti megállóban

Életre szóló traumán esett át az a nő, akit nemrég egy hajléktalan inzultált Pesterzsébeten, a Gubacsi úton. A megtámadott nő a Ripostnak mesélt a szörnyű élményről. A történtek hatása alatt álló asszony azt kérte, nevét ne írják le.

Nem sokon múlott a tragédia (Képünk illustráció) Fotó: Shutterstock / Illusztráció

– Reggel fél nyolc körül az Ősz utcai villamosmegállóban vártam a 3-as villamost, onnan indultam dolgozni. Egyszer csak egy csapzott, hajléktalan férfi őrjöngve rohant felém, közelről beleordított az arcomba, és mivel a telefonom a kezemben volt, ököllel rá is ütött. Ijedtemben majdnem elejtettem a készüléket – kezdte beszámolóját a hölgy.

A rémült nő sikítani kezdett, mire a hajléktalan elfutott. A támadás tragédiához is vezethetett volna, csak az áldozat lélekjelenlétén múlt, hogy nem fordultak komolyabbra az események.

– Este későn járok haza, mert pincérnő vagyok. A hajléktalanok sokszor a sínpár melletti füves területen alszanak. Nagyon sietek ilyenkor, nehogy felébredjenek és belém kössenek. Szét van sokszor dobálva a szemetük, borosüvegek, rövides üvegek, mindenük. Nappal nem veszélyes annyira a megálló, ez volt az első ilyen eset, hogy megtámadtak.

Félelmetes volt, féltettem az életemet, még a villamoson is remegtem, átjárt a jeges rémület

– mesélt a nő szörnyű tapasztalatairól.

Az asszony szerint komoly félnivalója van azoknak, akik egyedül mennek haza, főleg késő este. Mint mondja, a Török Flóris utca eleje már jobb hely, a kisebb utcák befelé pedig már egészen "kultúrkörnyéknek" számítanak, de ennek ellenére nem árt az óvatosság.

Az ilyen és ehhez hasonló esetek nem újkeletűek Pesterzsébeten, az egyik helyi csoportban is többen hasonló vegzálásokról számoltak be. Az egyik inzultust átélt nőt nemrég például egy sörösüveggel támadta meg egy őrjöngő hajléktalan a Határ úton. Mások szerint a Kossuth utca is tele van kéregetőkkel, akik ha nem kapnak semmit, minősíthetetlen stílusban szidalmazzák az arra járókat.