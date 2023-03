Autóból kamerázzák a házakat, de nem kell megijedni!

Az idei bejárás fő célja a Google Utcakép nevű funkciójának városokról és azokat összekötő utakról készített fotóinak frissítése a Google Térképen. Ehhez készítenek új felvételeket a Google speciális autói. Mutatjuk, hol lehet rájuk számítani a következő hónapokban.

Ilyen autókkal lehet majd összefutni Fotó: Pixabay

Mihez kellenek az új felvételek?

Az Utcakép a Google Térkép egyik funkciója, amely több mint 220 milliárd képet tartalmaz a világ minden tájáról beleértve az Antarktiszt és az Északi-sarkvidéket is. A funkció elérhető asztali és mobil eszközökön, valamint a Google Earth programban is.

Miért jönnek megint a Google autói?

Magyarországon a Google Utcakép szolgáltatása 2013 óta érhető el, azóta a helyi képanyagot rendszeresen frissítik, hogy az a lehető legpontosabban tükrözze a valóságot. Az indulás óta az utcák és utak mellett több gyalogoszónát is rögzítettek. A keresőóriás ezen szolgáltatásának köszönhetően így az internetes felhasználók virtuálisan felkereshetik többek között a magyar városok többségét. Meglátogathatnak számos kulturális nevezetességet, például kastélyt és várat, illetve közelebbről is megtekinthetik az országban található nemzeti parkokat és egyéb természeti csodákat. Megtekinthető többek között a tihanyi rév, a szegedi Dóm tér vagy épp a Börzsöny, az Országház, a Halászbástya, a budai vár és a Hősök tere is.

Az autók ismét feltérképezik az utcákat Fotó: Google Maps

Aki nem akar szerepelni rajta, eltüntetheti magát a képekről

A Google a személyes adatok védelme érdekében a képeken automatikusan elhomályosítja az emberek arcát, illetve a rendszámokat és lehetőséget kínál arra is, hogy a felvételek közzétételét követően további részleteket homályosíttathassunk el, például házszámot vagy magát a házunkat. Ehhez a képek jobb alsó sarkában található “Hiba bejelentése” gombra kell kattintani és megigényelni az elhomályosítást.

Itt lehet találkozni a Google autóival