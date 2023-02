Orosz Barbi lebukott: élő adásban kotyogta ki a nagy titkot

Orosz Barbara a magánéletét igyekszik óvni a nyilvánosság előtt, azonban alig egy hónapja ország-világgal megosztotta a nagy hírt, miszerint szerelme megkérte a kezét. A műsorvezető vőlegényéről egyelőre nem lehet túl sokat tudni azon kívül, hogy francia állampolgár és Barbinak a születésnapja után tette fel a nagy kérdést. Most azonban kiderült az is, hogy a menyegzőjük közelebb van, mint gondolnánk – szúrta ki a Ripost.

Orosz Barbara márciusban mondja ki a boldogító igent Fotó: TV2

A Mokka csütörtök reggeli adásában Istenes László kérdésére elárulta: március 3-án lesz az esküvője, de még a barátai sem tudják a dátumot. Több információt egyelőre nem osztott meg a nagy napról, azonban az biztos, hogy vészesen közeleg a lakodalom...

Szerelmesebb, mint valaha

Azt kijelenthetjük, hogy Barbi élete egyik legboldogabb időszakát éli. Az Instagram-oldalán például azt is elárulta korábban, hogy szerelme kedvéért még főzni is megtanult, s őszintén mesélt a kapcsolatát megelőző várakozásról is.

Bizonyos életszakaszainkban minden fontosabbnak tűnik ennél, a munkánk, a szenvedélyeink, a szabadságvágyunk, a felfedezés vagy az alkotás iránti csillapíthatatlan éhségünk. Aztán eljön a várakozás. Talán azt sem tudjuk megfogalmazni, mire is várunk. Így ez a várakozás bármeddig eltarthat, főleg, ha nem teszünk érte, hogy bekövetkezzen, amit igazán szeretnénk. Olyan mint a csoda, aminek van egy titokzatos természete. Egyszer csak megtörténik, amikor eljön az ideje. Mikor már eleget tettünk, hogy felkészüljünk a befogadására

– fogalmazott a műsorvezető.