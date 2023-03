Elképesztő, mit okozhat, ha megiszunk egy pohár bort

Függőséget okozó szerek használatára és az azokkal kapcsolatos viselkedésre is hajlamosító géneket és génvariánsokat azonosított egy nemzetközi kutatócsoport az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Semmelweis Egyetem vezetésével. A felfedezés nemcsak a korábbi eredményeket erősíti, miszerint a függőség genetikai meghatározottságú lehet, hanem azt is, hogy egyes gének egyszerre többfajta szenvedélybetegség kialakulásához is hozzájárulhatnak.

A kutatók a kilenc potenciálisan addiktív tevékenység összefüggéseit vizsgálták. (Képünk illusztráció) Fotó: Lightspring / Shutterstock

Az eddigi tudományos publikációk elsősorban a génvariánsok és egy bizonyos típusú függőség, azaz addikció összefüggéseire fókuszáltak. A mostani kutatásban viszont magyar, brit, amerikai és gibraltári egyetemek szakemberei a szerhasználathoz köthető és másfajta függőségek széles spektrumát, és ezek lehetséges kapcsolatát vizsgálták 32 génvariánssal. Az eredményeket a Journal of Personalized Medicine nevű szaklapban publikálták.

A tanulmánysorozatban 3003 fiatal felnőtt potenciálisan addiktív viselkedési mintáit elemezték, többféle függőséget vizsgálva. A kutatók magyar középiskolákban, kollégiumokban és egyetemeken gyűjtöttek adatokat. A résztvevők életkora átlagosan 21 év volt. DNS-mintát vettek tőlük, és egy kérdőívet töltettek ki velük.

Alkohol és a dohányzás

A kutatók az alkoholfogyasztási és dohányzási szokásaikról, illetve arról kérdezték a fiatalokat, hogy milyen rendszeresen használnak drogokat. Továbbá arra is kíváncsiak voltak, hogy milyen gyakran vesznek részt hét potenciálisan addiktív tevékenységben (internethasználat, videójátékozás, közösségimédia-használat, fogadások, testedzés, hajtépés és evés).

Dr. Barta Csaba, a Semmelweis Egyetem Molekuláris Biológiai Tanszékének egyetemi docense a kutatás kapcsán elmondta:

„Az már korábban bebizonyosodott, hogy a genetika szerepe jelentős a különböző függőségek kialakulásában. Az örökletesség az addikció esetében 50-70 százalékra tehető, a többi a környezeti hatásokon múlik.”

Az eredmények azt mutatták, hogy egyes gének és variánsaik fogékonnyá tehetnek egy személyt bizonyos szerek használatára és más, potenciálisan addiktív viselkedésre is, vagyis az ezekkel a génváltozatokkal rendelkező emberek több típusú függőségre is hajlamosak lehetnek.

Dr. Demetrovics Zsolt, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professzora és a Gibraltári Egyetem Centre of Excellence in Responsible Gaming nevű intézetének elnöke hozzátette:

„Ezek az eredmények jelentősen hozzájárulhatnak a tudományos ismereteinkhez az addikció terén, mely világszerte milliókat érint. A PGA-kutatás újdonsága, hogy a szerhasználat és a nem szerhez köthető egyéb addikciók közötti kapcsolatot próbálja feltárni részleteiben, mely közelebb hozhat minket a különböző függőségek közötti átfedések megértéséhez.”

Például a problémás alkoholfogyasztásra való hajlam magasabb kockázatot jelenthet a szerencsejáték-, videójáték- vagy éppen a munkafüggőség kialakulásában. Ezek fontos szempontok lehetnek a betegek kezelési terveinek kialakításakor is.

A PGA egy többéves kutatási projekt, és a nemzetközi kutatócsoport korábban már publikált elemzéseket a munka kezdetekor gyűjtött adatokból.

A kutatócsoport a projekt folytatásaként azt tervezi, hogy a genetikai variánsok és a függőségek egyedi formái, például az alkoholfogyasztás, illetve dohányzási szokások egyénre jellemző mintázata közötti mélyebb összefüggéseket feltárják.

Dr. Zacher Gábor toxikológus főorvos. Fotó: Flajsz Péter

Mi a helyzet a pohár borral?

Ezek alapján tehát felvethető a kérdés, hogy például egy pohár bor nemcsak az esetleges alkoholfüggőségünk kialakulására való hajlamunkra képes hatni, hanem teljesen más függőségünk bennünk rejlő hajlamára is?

Megkérdeztük Dr. Zacher Gábor toxikológus főorvost, aki elmondta véleményét a feltevéssel kapcsolatban.

„Önmagában véve attól, hogy valaki alkoholbeteg, alkoholfüggő, neki nem kell feltétlenül bármilyen más függővé válnia. Amire neki megvolt egy hajlama, arra rátevődött egy szociális tevékenysége, és ebből alakult ki gyakorlatilag a függősége.”

Mondta el a Borsnak Dr. Zacher Gábor, aki az egyes addikciók közti összefüggés kapcsán kiemelte, hogy:

„Az is igaz tud lenni, amikor egy függőséget megpróbál letenni valaki, például a nikotinfüggőség esetében, mikor le akarnak szokni az emberek, előfordul, hogy helyette elkezdenek rengeteget enni, mert valamire szüksége volt az illetőnek, ezért átállt a szénhidrátfüggőségre a nikotin helyett. Ilyen előfordulhat, de ez nem törvényszerű.”

Ami az ilyen problémák elkerülését illeti, nyilvánvalóan az a legegyszerűbb ha rá sem szokunk semmilyen szerre. A toxikológus szerint önfegyelemmel és odafigyeléssel elérhető, hogyha valaki letesz valamit, lemond valamilyen függőségéről, akkor ne szokjon rá valami másra.

„Lehet, hogy lesznek rossz éjszakái, mert például a dohányzás letevésekor esetleg napokig lehet vágyakozni a nikotin után, szenvedni az elvonási tünetektől, de ezek mind olyan dolgok, hogy az emberi elhatározástól is függenek. Természetesen nem minden függőség ilyen, a nagyon nagy mértékű sóvárgás esetében akár gyógyszeres terápiára is szükség lehet.” – mondta Zacher Gábor.