"Egyesek mindent megesznek a győzelemért" - Zacher Gábor nem kertelt az élsportolók kapcsán

A főorvos úr maga is rendszeresen sportol, a futás megszállottja. Zacher Gábor persze csak akkor húz cipőt, ha ideje engedi, hiszen a mindennapi orvoslás mellett mentősként is segít, illetve időnként labdarúgó mérkőzéseken is szolgálatban van.

Zacher Gábor Fotó: Matey István

"Sportolni kötelező, hiszen az nem elég ha annyit mondunk magunkról: ép testben éppen, hogy élek. Fontos a mozgás, fontos a tüdőnek, a szívnek, az ereknek, az agynak és az idegeknek, szóval az egész lényünknek, testünknek. Egészséges!"

De vajon mi a helyzet az élsporttal, az eredmények minduntalan hajszolásával? Egyáltalán meddig egészséges a sportolás? A doki vallja, életünk végéig lehet mozogni, de a testet kizsigerelni – már pedig az élsport hosszú évtizedeken keresztül, nem igazán emberbarát – bizony károkat is okozhat.

"És akkor még nem is szóltam a szerekről, azokról a táplálékkiegészítőnek nevezett anyagokról, amit pénzt nem spórolva, jól felszerelt laboratóriumokban állítanak elő tanult szakemberek, kémikusok, orvosok. Ezeket a „kajákat” etetik meg – ellenőrzött körülmények között - azokkal a versenyzőkkel, akik az eredmények érdekében még azt is bevennék, amit... no ezt nem is akarom már kimondani."

Legújabban felmerült egy érdekes kérdés, miszerint a dohány, közelebbről a nikotin is lehet ajzószer. Csak, ahogy a doktor fogalmaz, ki mer beszállni abba a buliba, amelyik ki is mondja ezt.

"Ki meri megtenni azt, hogy egy dohányzó sportolót, olimpiai vagy világbajnokot csak azért tiltasson el, mert dohányzik? Cigizik, pipázik, teszem azt kubai szivart szív, mert Castro bácsi a haverja volt és hozzájut könnyebben. Senki, mert ez diszkriminációt hozhat magával. De azért szeretném gyorsan kijelenteni, hogy a nikotin halálos méreg! Még kis adagban, akár csak a bőrre kerülve is."

A skandináv országokban nem csak szívják a dohányt, hanem a foguk és az ínyük közé dugva „szürcsölgetik a delikvensek. Zacher Gábor tudja miről van szó.

"A snüssz. Nem mai eredetű, már a tizennyolcadik században is tömték a szájukba a svédek, dánok. Igaz, akkor még nem volt amolyan párnácska, egyszerűen megnyomkodták az összeaprított dohánylevelet, amit a nyálukkal még jobban tömörítették, aztán be a szájba. Lehetett szürcsölni, amíg bírta a pali. Szerintem elég undorító lehetett, de ma már a „párnahuzatba” csomagolt filter még higiénikus is. Csak nem egészséges."

Az orvos szerint – mert itt is ismert az erősség – akár két három párna betömésével is kiütheti magát az ember.

"És azt sem szabad elfelejteni, hogy kis mértékben megemelheti a vérnyomást, ami rövid távon segíthet a sportolók teljesítményében. És akkor elérkeztünk oda, hogy a nikotin doppingszer vagy sem" – búcsúzott Zacher doktor.