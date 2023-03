Elképesztő alkotással jelentkezett a tojásdíszítés magyar királynője

Törékeny, mégis az utókor számára maradandó alkotást mutatott be Zsigóné Kati. Európa legjobb tojásdíszítője, akit a világ öt legjobb tojásdíszítője közé sorolnak, élete egyik fő művét készítette el. Az elképzelése az volt, hogy a Magyar Nemzet tojása után, ami szándéka szerint összetartja a magyarokat, bárhol is éljenek a Földön, most olyan művet készítsen, ami a Föld összes embere számára jelent összetartó erőt -írja a Ripost.

Zsigóné Kati: ez életem egyik fő műve! Fotó: Nagy Zoltan

– A tojás a természet ajándéka, a legrégibb, letisztult természetes forma és akár száz millió évig is megőrzi az állagát. Ezért is használom ezt az „alapanyagot”, mert hosszú időkre megmarad rajta az alkotásom. Új munkámhoz igyekeztem a legnagyobb strucctojást kiválasztani – mesélte az alkotó. Hozzátette: számára az ötlet úgy jön, mintha isteni sugallatot kapna.

Ezt csak én készíthettem el

– Először úgy éreztem, hogy hiába nagyszerű az ötlet, ezt én képtelen leszek megcsinálni. Nagy volt a kihívás. Aztán arra gondoltam: ezt a világon rajtam kívül senki nem tudja elkészíteni. A megvalósíthatatlan álmok megvalósítása érdekel. Közel harminc technikával dolgozom, ebből a Magyar Nemzet tojásán tizenegyet alkalmaztam, de ezen csak kettőt: festést és maratást – árulta el a művész.

Zsigóné Kati: 40 személyt helyeztem el a Világunk Tojásán. Fotó: Nagy Zoltan

A motívumok kiválasztása is sok fejtörést okozott neki. Mindenből a legkiemelkedőbbet, a legérdekesebbet akarta ábrázolni és olyanokat, amik legjobban tükrözik az emberiséget. Bárki nézi a világon, legyen rajta olyan, amit vagy akit ismer. Híres tudósok, mint Tesla, Teller Ede, Einstein, Edison vagy híres zeneszerző, mint Beethoven. A híres festőket Leonardo da Vinci, az orvosokat Semmelweis Ignác, a sportolókat Pelé képviseli, de a leghíresebb gyilkos, Alfredo Garavito. is a Világunk Tojására került. Az életet többek között a legrégebben keletkezett moszatok, algák jelenítik meg.

Zsigóné Kati pontosan száz mintát jelenített meg. Fotó: Nagy Zoltan

– Három évnyi munkám van benne. A motívumok kiválasztása csak pár hónapig tartott. Negyven személy és 100 motívum van a Világunk Tojásán. A színes festékeken kívül használtam aranyat és gyémántot is. A Világunk Tojásának üzenete az, hogy segítsük egymást és féltőn óvjuk a bolygónkat, mert innen nincs hova mennünk – mondta a művész.

Szeretné múzeumban tudni a műveit

Zsigóné Kati munkáiért nagyon sok pénzt ajánlottak külföldről, a Magyarok Tojását is eladhatta volna, de nem akarta, hogy határainkon kívül kerüljön. Azt szeretné, ha művei Magyarországot gazdagítanák és itt állítanák ki azokat.

– Azt szeretném, hogy életem három fő műve: a Magyar Nemzet Tojása, a Beszélő Tojás és a Világunk Tojása megfelelő helyre, egy múzeumba kerüljön. Mindhárom világszínvonalú, egyedi alkotás. Vannak még új terveim, van egy alkotás a fejemben, ami életem negyedik legnagyobb műve lehetne, de addig nem kezdek hozzá, amíg nem tudom biztonságban a jövő nemzedékek számára a műveimet – zárta Zsigóné Kati.