Drámai tűzvész Ráckevén: Sírva nézték végig a gyerekek, ahogy mindenük odavész a pusztító lángokban

A háromgyerekes család élete legdrámaibb napját élete át február 22-én este. Több év alatt felépített otthonuk kapott lángra Ráckevén. A családapa, Ugrai Zoltán elmondta a Metropolnak, hogyan élte meg a tragédiát feleségével Erzsébettel, valamint három kisgyermekükkel, az 5 éves Szabolccsal, a 9 éves Lilivel és a 12 éves Zolival.

Az apa minden erejével azon van, hogy eltereljék gyermekeik figyelmét a történtekről.

Próbáljuk tartani bennük a lelket. A három gyermekünk biztonsága volt az első és azóta is az. Szerencsére nekik nem esett bajuk.

– hangsúlyozta lapunknak Ugrai Zoltán.

Az Ugrai család: Erzsébet és Zoltán a gyermekeikkel, az 5 éves Szabolccsal, a 9 éves Lilivel és a 12 éves Zolival. Fotó: Ugrai Zoltán

A család már a szokásos esti teendőknél tartott, amikor hatalmas durranást hallottak. Azonnal felálltak és kimentek a házból megnézni, hogy mi történhetett. Ekkor vették észre, hogy a nyári konyhájuk lángokban áll. Először átmásztak a teraszkorláton, majd a kertből is kijutottak.

Az volt az első, hogy a családunk, főként a gyermekeink kijussanak. Utána szinte tehetetlenül néztük, ahogy lángokba borul az otthonunk.

– mondta el Zoltán, majd hozzátette:

Szörnyű volt látni, hogy egy olyan kis tűz, mekkora kárt tudott okozni.

A családapa mindig is pozitív életszemléletű volt. A történtek ellenére igyekszik előre tekinteni és minden korábbit ismét megadni családja számára. Legkisebb gyermekük, az ötéves Szabolcs azt is látta, hogyan nézett ki a tönkrement biciklije. A kilencéves Lili látszólag jól van, de azóta a nap óta sokkal bújósabb és sehová sem szívesen megy szülei nélkül, ami teljesen érthető. A 12 éves Zoli kerékpárja szintén a tűz martalékává vált, melyet egyébként a sikeres felvételiért kapott a fiú.

A gyerekek azóta még többet vannak a barátaiknál és a nagyszüleiknél. Figyelünk arra, hogy mindig le legyenek foglalva és ne legyen idejük azon az estén gondolkodni.

– mesélte el Zoltán, aki munkával igyekszik elterelni gondolatait.

A nappalok még egészen elviselhetőek. Akkor tartjuk magunkat a gyerekekért. Az esti lefekvés a nehezebb, amikor nem tudunk elaludni, mert arra gondolunk, hogy nagyobb baj is történhetett volna.

– mondta el lapunknak a családapa.

A család egyébként saját kezűleg, 2-3 év alatt építette fel mindazt, aminek nagy része egy este alatt lett semmivé. Zoltánék a kormány minden számukra elérhető támogatását igénybe vették, hogy meg tudják teremteni mindazt a hátteret és biztonságot, amire gyermekeiknek szüksége van.

Most is ez a tervük, miután elköltöznek majd a nagyszülőktől. Elölről kezdik majd, amihez a legjobb barátok szervezésében Ráckevén egy jótékonysági eseményt is tartanak március 11-én, ahová minden kedves támogatójukat várják, akiknek különféle programokkal is igyekeznek kedveskedni: Gágyor Ramóna Ráckeve Város Önkormányzatával közösen adománygyűjtő napot szervezett, mely esemény teljes bevételét a ház újjáépítésére fordítják majd.