Azokra dob atombombát Oroszország, akik...

A politikus szerint Putyin letartóztatása felérne egy hadüzenettel Oroszország számára.

Dmitrij Medvegyev is atomcsapással fenyegetett meg minden olyan országot, amely úgy dönt, hogy végrehajtja a Putyin ellen kiadott nemzetközi elfogadóparancsot.

A Mandiner olvasói emlékezhetnek: Vlagyimir Szolovjov, a Rosszija–1 orosz állami tévé műsorvezetője korábban azzal fenyegetőzött, hogy Oroszország „azonnali atomcsapást” intéz azon állam ellen, amely az ICC elfogatóparancsa alapján megpróbálja őrizetbe venni Putyint. Erről itt írtunk bővebben.

Hadüzenetnek tekintenék

A TASS szerint most Medvegyev leszögezte, hogy az elfogatóparancs bármely ország kormánya általi végrehajtása

Oroszország elleni hadüzenetnek felelne meg.

„Természetesen ilyen helyzet soha nem fog bekövetkezni, de képzeljük el, ha mégis. Egy nukleáris ország jelenlegi vezetője megérkezik mondjuk Németországba, és letartóztatják. Mit jelent ez? Háborús nyilatkozatot Oroszország ellen” – mondta Medvegyev újságírói kérdésre válaszolva.

Marco Buschmann német szövetségi igazságügyi miniszter közelmúltbeli kijelentésére reagálva, miszerint Berlin kénytelen lenne végrehajtani a Nemzetközi Büntetőbíróság döntését és letartóztatni az orosz elnököt, ha Németországba jönne, Medvegyev azt mondta:

Felfogja egyáltalán, hogy ez casus belli, hadüzenet lenne?”

– Bármely ország Vlagyimir Putyin letartóztatására irányuló lépéseit Oroszország hadüzenetnek tekintené – jelentette ki az Orosz Biztonsági Tanács helyettes vezetője. Dimitrij Medvegyev elmondta azt is: országa nevetségesnek tekinti a Putyin ellen elfogatóparancsot kiadó Nemzetközi Büntetőbíróságot, ami szerintük egy inkompetens szervezet, amiben idióták ülnek. A TASZSZ orosz állami hírügynökségnek nyilatkozva egyebek mellett arról is beszélt, hogy

a Nyugat kisebb és gyengébb államokra akarja feldarabolni Oroszországot.

A volt orosz elnök szerint a Nyugat nem szereti Oroszország és Kína függetlenségét – és nem fogja békén hagyni a két nagyhatalmat. Mint fogalmazott, nem lát kilátást Oroszország és a Nyugat kapcsolatainak felújítására a közeljövőben.

Hiszem, hogy előbb-utóbb stabilizálódik a helyzet, és újraindul a kommunikáció, de őszintén remélem, hogy addigra ezeknek az embereknek [a nyugati vezetőknek] a jelentős része nyugdíjba vonul, néhányan pedig már halottak lesznek

– mondta Medvegyev. Hangsúlyozta azt is, hogy Ukrajna a „Nagy-Oroszország” része. Egy, a RIA Novosztyinak adott hosszú interjúban pedig arról beszélt: geopolitikai és történelmi okokból Moszkva már régóta beletörődött a nemzetállamok szétszakítottságába, de ha Ukrajna csatlakozik a NATO-hoz, Oroszország kap egy szomszédot, amely egy barátságtalan blokk tagja, és atomfegyvereket fog gyártani. Hangsúlyozta, Oroszország nem tud ebbe beletörődni, különösen annak fényében, hogy Kijev nem ismerte el a Krímet Oroszország részeként.

„Kénytelenek vagyunk számolni ezzel, ezekkel a fiktív határokkal, olyan területekkel, amelyek az egész Orosz Birodalomhoz tartoztak, ez érthető, kivéve bizonyos területeket, amelyek ennek következtében kerültek hozzánk. Tehát ezeket a területeket is eredetileg orosz lakosság lakta, és mindig is Oroszország részét képezték a szó szűk értelmében – a nagy Oroszország, nem a kis Oroszország” – mondta Medvegyev. Beszélt arról is: egyes országokkal vagy országközösségekkel nincs értelme tárgyalni. „Vannak, akik csak az erőből értenek” – fogalmazott, majd hozzátette:

Oroszországnak még soha nem volt olyan rossz a viszonya a Nyugattal, mint most, és úgy látja, hogy esélytelen bármiféle kommunikációban bízni. Azt is kifejtette, hogy személyesen nem kedveli az Európai Unió vezetőit, akiket alapvetően műveletlennek tart, illetve a kompetencia hiányát véli felfedezni náluk.

A politikus a Telegram üzenetküldő alkalmazáson a testület bíráira utalva azt írta:

Úgy döntöttek, hogy egy olyan (…) atomhatalom elnökét állítják bíróság elé, amely nem vesz részt a Nemzetközi Büntetőbíróságban, ahogyan az Egyesült Államok és más országok sem.

Az ICC március 18-án adott ki nemzetközi elfogatóparancsot az orosz elnök ellen, mert a testület szerint alapos a gyanú, hogy személyes büntetőjogi felelősség terheli gyerekek megszállt ukrajnai területekről történt kényszer-áttelepítése miatt, ami háborús bűncselekmény. Oroszország nem részes állama az ICC működését megalapozó római statútumnak. Medvegyev írásában hangsúlyozta: az ICC hitelessége már akkor megszűnt, amikor nem tett semmit az Egyesült Államok afganisztáni és iraki háborús bűntetteinek kivizsgálására. Hozzáfűzte: a NATO nem fog háborút indítani, ha egy orosz hiperszonikus rakéta csapást mér a hágai Nemzetközi Büntetőbíróságra. Szerinte az ICC bírái túlértékelik szerepüket, amikor eljárást indítanak a legnagyobb atomhatalom ellen.

Mindenki Isten és a rakéták figyelő szeme előtt jár. Teljes mértékben elképzelhető egy célzott csapás egy Onyiksz hiperszonikus robotrepülőgéppel az Északi-tengerről a hágai bíróság épületére. Lelőni sajnos, nem lehet. A bíróság pedig csak egy szánalmas nemzetközi szervezet, nem egy NATO-ország lakossága. Tehát háborút sem fognak indítani. Pánikba esnek. És senki sem fogja sajnálni őket

− írta Medvegyev, arra biztatva a bírákat, hogy alaposan kémleljék az éget.

A háború vége sem szünteti meg az elfogatóparancsot

A Nemzetközi Büntetőbíróság által Vlagyimir Putyin orosz elnökkel szemben kiadott elfogatóparancs akkor is hatályban marad, ha véget ér az ukrajnai háború − mondta el Karim Khan, az ICC főügyésze egy hétfői interjúban.

A háborús bűncselekmények nem évülnek el, ez volt az egyik alapelve a második világháború után lefolytatott nürnbergi pereknek is

− mondta a főügyész a BBC Radio 4-nek nyilatkozva. Putyinnal és Marija Lvova-Belovával, az orosz elnöki hivatal gyermekjogi biztosával szemben életük végéig érvényben marad az elfogatóparancs − tette hozzá.

Az ICC, amelyet az 1998-as római statútum alapján hoztak létre, nem része az ENSZ-nek, és csupán a dokumentumot ratifikáló országoknak tartozik elszámolással. A statútumhoz nem csatlakozott Oroszország, amely aláírta ugyan, de nem ratifikálta, sem az Egyesült Államok, amely visszavonta aláírását, és Kína sem, amely egyáltalán nem írta alá a dokumentumot.

A pekingi külügyminisztérium egyik szóvivője az elfogatóparanccsal kapcsolatban azt mondta, hogy a hágai testületnek körültekintően kell eljárnia, és tiszteletben kell tartania az állami vezetők nemzetközi jogi mentességét.

A szóvivő azt is hangoztatta, hogy az ICC-nek el kell kerülnie az ügy átpolitizálását és kettős mérce alkalmazását.

Geoffey Nice brit ügyvéd, a Szlobodan Milosevics volt jugoszláv és szerb államfő elleni per fővádlója a Sky News brit kereskedelmi hírtelevíziónak azt mondta hétfőn: az elfogatóparancs kiadásával Putyint körözött bűnözőként bélyegezték meg, és ettől a címkétől már csak akkor szabadulhat meg, ha megindul ellene az eljárás és felmentik, vagy ha az ICC visszavonja az elfogatóparancsot.