Autós üldözés, így menekült a zsaruk elől a részeg, jogsi nélküli ámokfutó

Elképesztő autós üldözés zajlott hosszú kilométereken keresztül az 5-ös főúttól, aminek csak Lajosmizsén lett vége. A zsaruk ugyanis a napokban igazoltatni akartak egy Kecskemét felé robogó kocsit az 5-ösön, azonban a sofőr, ahelyett, hogy megállt volna, a gázra taposott, és nagy sebességgel menekülni kezdett.

A két férfi megfordult a négysávos autópályán, majd egyenesen Lajosmizséig száguldott - Fotó: Police

A rendőrök azonnal utána eredtek, és nem is tévesztették szem elől, pedig a sofőr igencsak cikázott: a kocsikat ámokfutóként kerülgetve, életveszélyes manőverekkel rongyolt előre, veszélyesen váltogatva a sávokat és átlépve a záróvonalakat is, sőt egyszer még a négysávos úton is megfordult, hogy megléphessen. Azonban egy idő után aztán Lajosmizséhez érkeztek, ahol az autós még mindig töretlenül vágtatott előre, még a szemből jövő rendőrautó sem zavarta. Végül persze nem kerülhette el a sorsát, a zsaruk a települéen elfogták, és nem csak a sofőrt, hanem az utast is igazoltatták.

Kiderült, nem véletlenül távoztak olyan gyorsan: a bent ülők egyikének sem volt jogosítványa, mi több, a kocsit vezető férfi megállás után helyet cserélt a mellette ülő öccsével is, ő ugyanis ittas is volt:

- A páros idősebbik tagjának soha nem volt jogosítványa és ittas is volt. Ő feltehetőleg úgy gondolta, hogy így csak öccsét vonják felelősségre, és megúszhatja az ittas vezetést. Végül a duó mindkét tagját előállították a Kecskeméti Rendőrkapitányságra és őrizetbe vették a rendőrök - írta közleményében a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A testvérpár filmbe illő és életveszélyes akcióját többen is látták, mint mondták, látszott rajtuk, hogy eszükbe sincs megállni:

Iszonyatos tempóban mentek előre, nem tudom, mi lett volna, ha kiszalad egy kutya, kisgyerek vagy biciklizik, netán egy idős. Verték fel a port, és úgy száguldoztak előre

- mesélte egy helybeli. Hozzátette, egyáltalán nem ritkaság a környéken a hasonló akció:

"Ahogyan hallottam a testvérek egyáltalán nem bánták meg, amit tettek, és nem is értették meg a helyzet súlyosságát, hogy akár életveszélybe is sodorhattak volna másokat"

- szögezte le.

A 36 éves és 30 éves kecskeméti férfiakat kihallgatták járművezetés eltiltás hatálya miatt, míg az idősebb testvért ittas vezetés miatt is felelősségre vonják, ahogyan azt is vizsgálják, hogy más bűncselekményt is elkövettek-e az eszeveszett száguldás során.