3 csillagjegy, akikre életük legszebb időszaka vár

Három csillagjegynek szenvedélyt, romantikát és hihetetlen kalandokat tartogat a nyár - írja a Ripost.

Fotó: Billion Photos / Shutterstock

Bika

Számodra tele lesz izgalommal a következő nyár. Júniusban meglepetésként érhet egy váratlan program. Merj belevágni, mert ez egy szuper lehetőség. Egy jó utazás kizökkenthet a mindennapokból. Ha egyedülálló vagy, ez a kaland esetleg egy új szerelmet is hozhat!

Rák

Rengeteg időt töltesz a családoddal, de merj belevágni valami teljesen másba. Egy hétvége a haverokkal a Balatonon vagy a hegyekben, ami más dimenzióba repíthet. Megérdemled a változást, de egy remek fesztiválra is mondhatsz igen. A nyár igazi vadságot, szenvedélyt és felfrissülést hoz neked. A családod is örülni fog neki, ha a kalandok után megújulva érkezel hozzájuk haza.

Skorpió

Idén nyáron számodra a szenvedély, a romantika és a szex kerül előtérbe. Imádod a kalandokat, de most még a megszokottnál is különlegesebb időszak következik. Nem lehet rá felkészülni, de ha érkeznek az udvarlók, elég lesz csak válogatni. Tedd fel magadnak a kérdést: mire is vágysz? Élj, adj bele mindent, de légy korrekt a másikkal. Ne csapd be, ha csak egy hétvégi kalandra vágysz.