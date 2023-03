11 évig rejtőzködött: döbbenetes helyen kapták el a világszerte keresett magyar bűnözőnőt

Mint arról december végén a Bors is írt, D. Andreát már 11 éve, 2012 óta kereste nem csak a magyar rendőrség, hanem a nemzetközi bűnüldöző szervek is. Ahogy arról korábban is beszámoltunk, az asszonyt igazi borsodi keresztanyaként tartották számon, miután 2005-ben egy könyvelőiroda vezetőjeként

bankokat kopasztottak meg, majd 4400 tonna kukoricát adtak el egyszerre több embernek úgy, hogy az ígért termény sehova nem érkezett meg.

D. Andrea körözési fotója Fotó: Europol

A csalássorozattal pusztító kárt okoztak: a bankok 400 milliós, míg a kukoricát megvásárlók közel 250 milliós mínusszal zárták Andrea ténykedését. A nő azonban nem várta meg a 2017-ben adócsalás, pénzmosás, csalás, közokirathamisítás és hamis magánokirat felhasználása miatti ítéletet, hanem még 2012-ben megpattant az országból, méghozzá egyik társával, O. Róberttel együtt, akivel külföldre szökött.

Ezért ítéletet távollétében hozott a bíróság: tetteiért 10 évet kapott. Azóta hosszú éveken keresztül azt találgatták, hogy hol lehet a páros, akinek 2016-ig a nyomukat sem találták, azonban Róbert 2016. június 24-én egy repülővel hazajött Thaiföldről, a zsaruk pedig már annak rendje és módja szerin a reptéren várták, és azonnal elfogták.

A nő és társai hatalmas kárt okoztak a csalásaikkal - Fotó: Police

Andreának viszont továbbra is csak bottal üthették a nyomát, a legtöbben arra tippeltek, hogy ő is Thaiföldön rejtőzködik. Azonban hiába keresték, sehol nem lelték nyomát, még úgy sem, hogy idő közben az Europol is bekapcsolódott a kutatásba, és a legkeresettebb női bűnözőkként tartották számon.

Alig négy év kellett volna ahhoz Andreának, hogy büntetése örökre elévüljön, ám sporthasonlattal élve a célegyenesnél elbukott: a Diario Libre ugyanis azt írta, Andreát a dominikai Bavaroban elfogták, és már át is adták a magyar rendőrségnek. A lap szerint az események gyorsan pörögtek, ugyanis azt írják: Andrea már meg is kezdte a korábban rá kirótt büntetés letöltését.