Úgy sétálgat az utcán, mintha mi sem történt volna - A Metropol megtalálta a 15 éves diákjával szexuális kapcsolatot létesítő tanárt

A pedagógus egy nyilvános videóban dicsekedett el azzal, hogy egy 15 éves diák a szeretője, ami szerinte rendben van, mert a fiú már elmúlt 14 éves. Ezután több videóban taglalta provokatív módon, 14 éven aluli gyerekek képeit is kiposztolva, a genderlobbi és az LMBTQ szokásos ideológiáját. Ő maga számolt be több alkalommal is nyilvánosan arról, hogy diákok, kiskorúak, sőt gyerek körében is terjeszti nézeteit. A rendőrség feltételezhetően pedofília gyanúja miatt házkutatást tartott a lakásán, ahol több adathordozót is lefoglaltak.

Sajátos módon fogadta a Metropol kérdéseit B. Zsolt, az óbudai Krúdy Gyula Angol–Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola pedofil botrányba keveredett LMBTQ-aktivista tanára. Aki magát meglehetősen álcázva, sötét napszemüvegben és baseball sapkában közlekedik az utcán.

A Metropol újságírója a következőket kérdezte tőle:

* Megbánta már, hogy egy 15 éves diákkal létesített szexuális kapcsolatot?

* Mit fog találni a rendőrség az önnél lefoglalt adathordozókon?

* Bocsánatkérésen elgondolkodott?

* Látva az országos felháborodást, megbánta-e már mindazt, ami történt?

B. Zsolt így reagált a kérdésekre: