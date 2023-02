Titokzatos emberi maradványok az erdőben: Megoldódhat az idős zalai nő rejtélyes eltűnése

Ahogy arról lapunk már beszámolt, a 70 éves Bangó Istvánné Máriát szeptember óta kétségbeesve keresi a családja. Az asszony még 2022. szeptember 26-án dél körül a kutyája keresésére indult Csöngeden. A négylábú hazatért, Máriának viszont nyoma veszett. Az eltűnt asszony lánya, Mira a Ripostnak mesélt az eltűnéséről, és arról, hogyan próbálják meg családjával átvészelni ezt a szörnyű időszakot.

Máriát tavaly óta keresi a rendőrség. Fotó: police.hu

Tudomásunkra jutott, hogy február 17-én a település külterületén a vadászok emberi maradványokra bukkantak. Egyelőre csak feltételezés, hogy ezek az eltűnt hölgytől származnak, mert az azonosítás hosszabb időt vesz igénybe, de a helyszín és a holttest alapján a rendőrség kizárta az idegenkezűséget.

Tegnap éppen Csöngeden voltunk anyut keresni, amikor értesítettek a rendőrségtől, hogy találtak egy holttestet. A ruházat alapján lehetséges, hogy az anyukámat találták meg. Mivel nagyon sok idő telt el az eltűnése óta, meg kell várni a DNS vizsgálatot, hogy a rendőrség megállapítsa a személyazonosságot. Nem tudom, hogy ez mennyi időt vesz igénybe.

– olvasható lánya, Mira bejegyzésében.

Mária élettársával élt a kis zalai faluban. Többször is előfordult, hogy otthonról elszökött, elkóborolt a kutyája és mindig Mária indult hazaterelni a csavargó ebet.

– Egy falubeli elmondta, hogy fél 12-kor találkozott vele a földúton, az erdő mellett. Neki is elmondta, hogy csak a kutyát jött megkeresni és hazavinni. Piros nadrágot, szürke felsőt és fehér cipőt viselt, és a kutya póráza is nála volt – osztotta meg lánya lapunkkal korábban, aki szerint anyja valóban csak a kutyát ment megkeresni, ezzel magyarázható az is, hogy nem vitt magával sem okmányokat, sem pénzt vagy bankkártyát. Az asszony egy pórázzal és egy szál cigarettával indult útnak.

Mivel egyelőre a halála nem bizonyított, a rendőrség hivatalosan még mindig eltűntként keresi. Az azonosítás megtörténtéig arra sincs válasz, hogy az ügyében kitűzött nettó 200.000 forint nyomravezetői díjat kifizetik-e valakinek.