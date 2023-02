Négy hónapja mindhiába keresi eltűnt édesanyját Mira

Bangó Istvánné Máriát szeptember óta fáradhatatlanul keresik gyerekei, a falubéliek és a rendőrség. Az asszony 2022. szeptember 26-án dél körül kutyája keresésére indult. A négylábú hazatért, Máriának viszont teljesen nyoma veszett. Az eltűnt asszony lánya, Mira a Ripostnak mesélt az eltűnéséről, és arról hogyan próbálják meg családjával átvészelni ezt a szörnyű időszakot.

Mira és 4 hónapja eltűnt édesanyja, Mária Fotó: Saját

Anyukám szeptember 26-án, fél 12-kor ment el otthonról, az elszökött kutyája után indult el, meg akarta keresni és hazavinni az állatot

– mondta el Mira.

Pórázzal a kezében látták utoljára a zalai asszonyt

Mária élettársával élt a kis zalai faluban. Többször is előfordult, hogy otthonról elszökött, elkóborolt a kutyája és mindig Mária indult hazaterelni a csavargó ebet. Azonban az ominózus napon pár óra elteltével a kutya hazatért, az asszony viszont nem.

– Egy falubeli elmondta, hogy fél 12-kor találkozott vele a földúton, az erdő mellett.

Neki is elmondta, hogy csak a kutyát jött megkeresni és hazavinni. Piros nadrágot, szürke felsőt és fehér cipőt viselt, és kutya póráza is nála volt

– osztotta meg a lánya, aki szerint anyja valóban csak a kutyát ment megkeresni, ezzel magyarázható az is, hogy nem vitt magával sem okmányokat, sem pénzt vagy bankkártyát. Az asszony egy pórázzal és egy szál cigarettával indult útnak.

Anyukám nincs jó fizikai állapotban, nagyon fáj már mindene. A helyiek is tudták, hogy nem szokott sokat csavarogni.

Pontosan ezért 2 óra magasságában már elkezdték keresni őt – árulta el az aggódó gyermek. Azonban hiába a gyors reagálás, és hiába tudják, hogy Mária egészségügyi állapotából adódóan nem juthatott messzire, sajnos nem találták meg az asszonyt.

Mira reménykedik, hogy sikerül megtalálnia édesanyját Fotó: Bors

– Délután hívott fel az öcsém, azzal hogy eltűnt anyu. Rögtön mondtam neki, hogy értesítse a rendőrséget. Így is tett, 4-kor már kutyás rendőrök pásztázták a környéket anyukámat keresve, mindhiába – mesélte megtörten Mira, aki elárulta, hogy az biztos, hogy édesanyja nem szállt buszra, mivel nem volt nála pénz, illetve délután a majorságban csak egy busz indul, ami az iskolásokat szállítja és senki sem látta arra felszállni.

Kutyákkal is az asszony keresésére eredtek Fotó: Floyd Mentőkutyás Szolgálat Alapítvány

– Több kutyás keresés is volt azóta, illetve az ebek mind hasonló útvonalon indultak el, és az erdő melletti földút kereszteződéshez vezettek, ott viszont eltűnnek a nyomok – részletezte a megtört lány, aki azt is elmondta, hogy az időjárási viszonyok sem kedveztek a keresésnek, mivel nagyon sokat esett az eső akkoriban, ami elmossa a nyomokat, illetve a szagokat is tompítja.

Nagyon nagy volt az összefogás, aminek nem tudok eléggé hálás lenni. Ismeretlen emberek is megjelentek, drónokkal, terepjárókkal, segítettek átfésülni a terepet, hogy minél hamarabb megkerüljön anyukám.

– osztotta meg Mira, aki elmondta, a legnagyobb ellenségének sem kívánja azt az érzést, amit azóta családjával át kell élniük. Nagyon sok álmatlan, átsírt éjszakán vannak túl.