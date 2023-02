Segíteni akart a hencidai polgárőr, kapával rontottak az életére

Durva esetről számolt be a hirado.hu: emberölés bűntettének kísérlete miatt emeltek vádat egy férfi ellen Hajdú-Bihar vármegyében, miután az utcán akart megölni egy önkéntes polgárőrt. Annyi volt az áldozat vétke, hogy rajtakapta, ahogy tégladarabokkal dobálja a szomszéd ablakát.

Az eset még 2021 márciusában történt, a hencidai férfi ekkor dobálta meg tégladarabokkal a vele szemben lakó asszony házának az ablakait. A vétlen asszony jelezte is ezt a problémát az önkéntes polgárőrnek (a sértettnek), aki megpróbálta tetten érni az elkövetőt, azonban nem járt sikerrel.

Mint írják, az asszony április 3-án este nyolc óra körül ismét észrevette, hogy dobálják a házát, ezért bejelentést tett a rendőrségen, és értesítette az önkéntes polgárőrt is, aki ezt követően kerékpárral jelent meg az utcában, és észrevette, hogy a vádlott tégladarabbal dobálta az ablakot, majd visszaszaladt a házába.

A lap szerint a polgárőr bekiabált a férfinak, és kérte, hogy jöjjön ki. A férfi erre ki is jött, és még a dobálást is beismerte, ezt követően azonban a két fél között vita alakult ki. A vita hevében a vádlott magához vett egy kapát, majd az utcára szaladt, és nekirontott az önkéntes polgárőrnek. Gyilkossággal fenyegetőzött, és a kapával többször is a sértett irányába csapott.

A polgárőr a kerékpárját tartotta maga elé, azzal próbálta védeni testi épségét. Az ütések többször is eltalálták a biciklit, a vádlott olyan erővel ütött, hogy a csapás erejétől még a kapa nyele kettétört. Ekkor a támadó férfi családtagjai már próbálták megfékezni feldühödött rokonukat, mind hiába: a férfi felkapott egy tégladarabot, majd megdobta vele a sértettet. Az önkéntes polgárőr csak annak köszönhető, hogy nem sérült meg komolyabban, hogy vastag ruhát viselt. A vádlott dühe azonban még ezután sem csillapodott: a keze ügyébe került egy lapát is, amivel ismét a polgárőrre támadt.

A sértett az incidens során nem sérült meg, de a vádlott kitartó, életfontosságú szerveket célzó, az élet kioltására is alkalmas eszközökkel történő támadása során reális veszély állt fenn életveszélyes vagy akár halálos sérülés bekövetkezésére is

