Orbán Viktor: Megvédjük a családokat és a munkahelyeket!

Orbán Viktor a múlt pénteki Kossuth Rádióban adott interjújában beszélt először arról, hogy a kormány 20 intézkedést hozott annak érdekében, hogy az inflációt letörjék.

Orbán Viktor a családok támogatásáról és az infláció letöréséről is beszélt a magyar Országgyűlésben Fotó: Máthé Zoltán / MTI

A kormányfő akkor elmondta, hogy bízik benne, hogy már márciustól csökkenni fog az árak növekedése, és decemberre egy számjegyű lesz az infláció.

Megvédjük a családokat és a munkahelyeket! 20 intézkedést hoztunk az infláció letörése és a családok védelme érdekében

- hangsúlyozta hétfő esti Facebook bejegyzésében a miniszterelnök.

Egyiptomban tárgyal Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök hivatalos látogatásra Egyiptomba utazik hétfő este - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A magyar kormány delegációjának tagja Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter is. Orbán Viktor kedden tárgyal Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi államfővel, majd együttműködési megállapodást írnak alá - mondta Havasi Bertalan. A program szerint a magyar kormányfőt fogadja Ahmed et-Tajjeb, az iszlám világban nagy tekintélynek örvendő kairói al-Azhar egyetem és mecset nagyimámja, majd II. Tavadrosz kopt pápa is. Orbán Viktor hivatalos látogatásával egyidejűleg magyar üzleti delegáció is érkezik Kairóba, a magyar cégvezetők egyiptomi partnereikkel üzleti fórumon vesznek részt.