Magyar a bahmuti pokol újabb áldozata: Még nem tudják, mikor temethetik el a hős parancsnokot

Rohamosan fogy a férfiak száma Kárpátalján. Az állandó, erőszakos mozgósítás során gyakran az utcáról hurcolnak el hadköteleskorúakat, és már viszik is őket a frontra vagy a kiképzőtáborba. Még azt sem engedik meg nekik, hogy a családjuktól elbúcsúzzanak, és az is előfordult már, hogy a feleségek és gyermekek már csak a családfő halálhíréről értesültek.

Sztankó Sándort hiába várja haza a két kislánya

Sztankó Sándor azonban önként állt a hadsereg, és ezzel az ország szolgálatába. Kitartása révén hamar felküzdötte magát a parancsnoki rangig, de a titulusában rejlő előnyökkel nem élt vissza. Megtehette volna, hogy a veszélyesebb feladatokat másokkal végezteti, de ő példát kívánt mutatni, és senkitől sem kért olyat, amit ő maga ne tett volna meg. Ez okozta a vesztét. A katonatársaiban mindvégig ő tartotta a lelket, és képes volt még fegyverrel a kezében, az ellenség kereszttüzében is mosolyogni. Hitt abban, hogy Ukrajna győzelemre viheti, és az ellenséget kiűzhetik az országból – írja a Ripost.

Nem tudják, mikor temethetik el

A bajtársai szerint lélekben mindvégig erős volt, és ezzel a többieket is pozitív hozzáállásra biztatta. Szeretett volna hazamenni a családjához, hiszen a szerető feleségén kívül két kislánya is várta, de már sosem ölelhetik meg.

Életét a véres bahmuti csatában vesztetet el. Családja egyelőre nem tudja, mikor vehet végső búcsút Sándortól.

Sándorról rengetegen megemlékeztek a családtagjai mellett a barátai és az ismerősei is. Az egykori, ilosvai iskolájában is gyászolják. Az intézmény egy megható közleményben emlékezett meg az egykori diákjáról, a hozzászólások pedig szünet nélkül érkeznek az egykor ismerősök, de az ismeretlenek részéről is.

A halottasházak megteltek, az elhunytak földi maradványainak kellő tisztelettel való őrzésére gyakran nincs is lehetőség.