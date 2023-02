Büntetőeljárás indult a kórház udvarán megszületett csecsemő ügyében – megszólalt az apa a Borsnak

Már a rendőrség is nyomoz annak a balassagyarmati esetnek az ügyében, miszerint egy környékbeli nő a kórház udvarán szülte meg gyermekét. Az édesanya és férje azt állítja, hogy a szülés előkészületei sem mentek gördülékenyen, a mentősök ugyanis nem megfelelően bántak a nővel, a gyermek pedig az udvaron a földre esett a születés pillanatában.

A szülők állítása szerint a kisbaba a kórház udvarán született meg és a betonra esett Fotó: Shutterstock

Az aggódó édesapa Facebook-bejegyzésben mesélte el a történetet, amit azóta több ezren megosztottak.

Megszólalt a Bornak a betonra esett újszülött édesapja

Az édesapa a Borsnak elmondta: feleségéhez február 3-án hívott mentőt, mert erős fájdalmai voltak.

– Már akkor nem megfelelően viselkedtek a feleségemmel, aki már alig tudott mozdulni fájdalmában. Ki kellett sétálnia a mentőautóhoz, amiben ülnie kellett végig az úton. Meg sem vizsgálták, még a biztonsági övet is magának kellett becsatolnia – mesélte a Borsnak Ricsi, az édesapa.

A kórháznál ugyanígy kiszállították, se hordágyat, se tolókocsit nem hoztak. Azt mondták, sétáljon fel gyalog a szülőszobára. Ekkor mondta, hogy nagyon fáj a hasa és amikor elindult, a szülés megindult, a kisbaba pedig az aszfaltra pottyant. A feleségemnek annyi ereje volt, hogy felvegye a kicsit a földről és a mellére tegye

– mondta az édesapa, aki ezután érkezett a kórházhoz, ugyanis nem utazhatott feleségével a mentőben a vírushelyzet miatt.

– Ekkor már a mentősök kapkodni kezdtek, kivették a nejem kezéből a babát, takaróba tették, hozták a hordágyat. Még a köldökzsinórt se vágták el – állította Ricsi. Azt mondja, a mentősök a szülészeten nem mondták el, hogy az udvaron született a baba, a papírokra is azt írták, hogy a mentőben történt a szülés.

Ahogy én odaértem, nem engedtek be a feleségemhez, mint utólag megtudtam, jogtalanul, ugyanis később a főorvos elmondta, hogy bemehettem volna hozzá.

Az esetet súlyosbította, hogy a férfinek azt mondták, megvizsgálják a kicsit, de amikor érdeklődött a gyermekosztályon a baba súlya és állapota felől, a megszületett kisbabáról nem is tudtak az osztályon dolgozók.

Később a gyermekosztályon dolgozó főorvos vizsgálta meg a babát. Szerencsére nem esett baja, de a család kérésére Budapestre, a Heim Pál Gyermekkórházba szállították további vizsgálatok céljából. Itt kiderült, hogy a baba makkegészséges, és komoly elváltozásokat nem mutattak a vizsgálatok sem, így három nap után hazaengedték őket.

Feljelentést tett a család

A család még aznap a helyszínen kihívta a rendőrséget és feljelentést tett a mentősök ellen, valamint megemlítette a kórház állítólagos mulasztásait is. Az esetet a mentőben és a kórház udvarán működő biztonsági kamerafelvételek tudnák bizonyítani.

Azt mondták nekünk, hogy nem néz a kórház kamerája arra a részére az udvarnak, ahol a kisbabánk megszületett, amit furcsállunk, hiszen ott hozzák-viszik a betegeket. Valamint elvileg a mentőben lévő kamera sem működött technikai okok miatt

– mesélt felháborodottan a családapa, aki egyedül abban bízik, hogy a kamerafelvételek előkerülnek a nyomozás során és alátámasztják a történetüket.

Az ügyben nyilatkozott az Országos Mentőszolgálat is Fotó: Facebook

Nyilatkozott az Országos Mentőszolgálat is

Az Országos Mentőszolgálat a Nógrád Vármegyei Hírportálnak elmondta, hogy a mentőegység beszámolója szerint a kismama a kertkapuban várta az esetkocsit, nem ők kérték, hogy sétáljon ki, illetve már a helyszínen vita alakult ki, mivel a férjet kísérőként a mentőegység nem tudta elvinni.

– A mentőtiszt bajtársnő a várandós nőt megvizsgálta, ezt részletesen le is írta az esetdokumentációba, ahogy azt is, hogy a kismama az út során ülni szeretett volna. A kórház udvarán a mentőautó lépcsője mellé készített betegszállító kocsi felé kilépve a szülés hirtelen megindult, megszületett egy egészséges gyermek, aki nem esett le a földre, hanem a mentőápoló bajtárs a kezeiben tartotta – tájékoztatta a megyei portált Győrfi Pál, a mentőszolgálat kommunikációs vezetője, aki hozzátette: ezt követően a betegszállító a kerekesszékbe ültetett anyukával és az egészséges, sértetlen újszülöttel bement a szülészeti osztályra. Ezzel együtt vizsgálatot indított a mentőszolgálat is.

Nyomoz a rendőrség

Megkeresésünkre a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság azt nyilatkozta, hogy az esettel összefüggésben a Balassagyarmati Rendőrkapitányság hivatalból indított büntetőeljárást foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt. Az eljárás ismeretlen tettes ellen folyamatban van.