A kiskunhalasi Pókembernek hitte magát a betörő, így próbált meg bejutni egy lakásba

A moldáv állampolgárságú férfi 2022. augusztus 18. napján a kora reggeli órákban egy kiskunhalasi társasház lépcsőházi ablakáról leszakította a szúnyoghálót, az ablakot benyomta és bejutott a lépcsőházba. Ezt követően felment a ház padlására, majd kibontotta a tetőcserepeket és az így készített lyukon keresztül – mintha csak egy kalandfilmben lett volna – kimászott a tetőre és onnan beugrott az áldozat lakásának tetőtéri teraszára.

Itt mászott be a lakásba a betörő Fotó: ügyészség.hu

A nyitott teraszajtón át bement a hálószobába, ahol az alvó áldozat ágya mellől ellopta a telefonját, valamint elemelt 4 pár cipőt is. Ezután lement a lakás alsó szintjére, amit átkutatott, majd több mint fél milliónyi értéket lopott el, többek között ékszereket, órákat, fényképezőgépet, kamerát, laptopot, valamint egy, az áldozat iratait és készpénzét is tartalmazó hátizsákot is magához vett.

A kirabolt áldozat észrevette, hogy mozgolódás van az otthonában, felébredt, így a férfi az összeválogatott tárgyakkal együtt a tetőn keresztül távozott a lakásból. Ám eközben a rendőrök is megérkeztek, amit a rabló is észlelet, ezért a padláson a lopott holmikat összeválogatta az ékszereket, órákat, a laptopot, a készpénzt és az áldozat iratait magával vitte, a többit pedig a padláson hagyta.

Néhány dolgot hagyott csak a padláson Fotó: ügyészség.hu

A férfi ugyan a házból még megmenekült, de a rendőrök pár órával később elfogták őt, őrizetbe vették, a lopott tárgyakat pedig lefoglalták tőle.

Az ügyészség jelenleg is letartóztatásban lévő férfit kifosztás és lopás bűntettével, valamint közirattal való visszaéléssel vádolja. Ezért vele szemben börtönbüntetést, illetve Magyarországról történő kiutasítását javasolja az ügyészség. A férfi bűnösségéről a Kiskunhalasi Járásbíróság fog dönteni - írja az ügyeszség.hu.