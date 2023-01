Pezsgő, csokoládé és arany: Így halmozták el az EP elnökét ajándékokkal

Roberta Metsola 125 alkalommal elmulasztotta bejelenteni, hogy ajándékot kapott. Az esetre reagált az Európai Parlament.

142 ajándékot "vett át".

Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke 142 ajándékot vett fel az európai parlamenti képviselők hivatalos nyilvántartásába, egy olyan lépéssel, amely rávilágított az uniós intézményre vonatkozó korlátozott átláthatósági szabályokra – számolt be a Politico.

Metsola, a jobbközép Európai Néppárt máltai európai parlamenti képviselője a kapott ajándékokat egy hivatalos nyilvántartásba jegyezte be, amelyet a törvényhozók ritkán frissítenek. Ezzel azonban a múlt héten elmulasztotta azt a határidőt, amelyen keresztül

az európai parlamenti képviselőknek be kell jelenteniük ajándékaikat a listáján szereplő 125 tétellel kapcsolatban.

Metsola csapata azzal érvelt, hogy nyilatkozatai szakítottak a parlament korábbi elnökeinek évekig tartó titkolózásával, akik közül soha senki nem ment el odáig, hogy nyilvánosságra hozza a külföldi méltóságok által rájuk zúdított több száz ajándékot. Szóvivője azt mondta, hogy az európai parlamenti képviselőkre vonatkozó határidő „szokás” szerint nem vonatkozik Metsolára, mert ő a parlament elnöke és európai parlamenti képviselő is, bár csapata nem tudott rámutatni arra, hogy ezt a mentességet hivatalosan bárhol írásban rögzítenék.

Cikkünk megjelenése után reagált az Európai Parlament sajtószolgálata, szerintük Metsola elnök semmilyen szabályt nem hágott át és semmilyen ajándékot nem tart meg. „Minden, az EP elnökeinek adományozott ajándékot a mindenkori elnök az intézmény nevében veszi át, és nem személyes kapacitásában. Ezek az ajándékok protokolláris (nem pedig képviselőknek szóló) ajándékok; ennélfogva legtöbbjüket viszonozza az intézmény a harmadik fél felé, a kialakult protokolláris gyakorlat szerint. Nem léteznek „le nem jelentett ajándékok” – minden, az intézménynek szóló ajándékot nyilvántartásba vesznek és azokat az intézmény őrzi meg, nem annak elnöke” – írták. Hozzátették, az intézménynek szóló ajándékok nyilvános listázása példátlanul transzparens módon – melyet Metsola elnök kezdeményezett – azt a célt szolgálja, hogy tovább javítsa az intézményi ajándékokkal kapcsolatos gyakorlatot.

Az újabb botrány abszurditása, hogy az Európai Parlament elnöknője néhány napja ezt a nyilatkozatot adta az Euronews-nak:

A máltai politikus egyébként az interjúban üzent a magyar kormánynak is.

Az interjú csütörtök délután készült Brüsszelben. Roberta Metsolát először arról kérdezte a tudósító, hogyan tudja elérni azt, hogy ilyen korrupciós botrány többé forduljon elő.

"Percek alatt omlott össze az a bizalom, aminek a felépítése 20 évbe telik. Most egy gyors intézkedéssorozatot indítunk. Ebben lesznek olyan intézkedések, amelyeket meg kell erősíteni és lesznek új lépések is. A lényeg az, hogy újra be kell vezetni az elszámoltathatóság, a tisztesség és a függetlenség fogalmát. Büszkék lehetünk a munkánkra, de jobban kell teljesítenünk."

Ön szerint ez a hálózat képes volt arra, hogy döntéseket befolyásoljon?

"Mindent kivizsgálunk. Megnézzük az elfogadott utazásokat, azokat az utakat, amelyeket nem jelentettek le. Megnézzük, milyen módosító javaslatokat adtak le, mikor milyen állásfoglalásokról tárgyaltak. Biztosítanunk kell azt, hogy az érdekszféráknál hamarabb bekapcsoljanak a vészcsengők. Jobban kell szabályoznunk a hozzáférést a parlamenthez. Szabályozni kell az átláthatósági regisztert. És tisztában kell lenni magunkkal. El fogom mondani a képviselőknek és a munkatársaknak, hogyha valami helytelent látnak, akkor arról beszélni kell és tenni kell valamit."

Ön szerint a parlamenten belüli leleplezőknek jogi védelmet kell nyújtani?

"Mindig javíthatunk a leleplezők védelmén. Ezt nem csak politikusként, de jogászként is mondom. Azért, hogy megvédjük ezt a házat és a képviselőket, szükség van arra, hogyha valaki helytelen dolgot lát, akkor biztonságosan jelenthesse azt és a folyamat egészében védelmet élvezzen. Ezt én fogom garantálni személyesen."

Ön szerint újabb EP-képviselők, asszisztensek nevei is felmerülhetnek a botrányban?

"Nem szeretnék spekulációba bocsátkozni arról, hogy lehetnek-e újabb nevek. Csak arról tudom biztosítani a nézőit és a polgárokat, hogy korrekt és azonnali módon válaszolni fogok bármilyen fejleményre."

Néhány politikai párt és néhány kormány máris korrupt intézményként jellemzi az Európai Parlamentet. Ők azt mondják, a parlament ezután ne leckéztesse őket a korrupció, vagy a jogállamiság miatt. Mi a válasza ezekre a bírálatokra?

"Szerintem mindig lesznek olyan erők, amelyek megpróbálják lerombolni az Európai Uniót és az Európai Parlamentet. Ezt a házat a nyitottság, az átláthatóság és a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok védelme jellemzi. Azok az intézkedések lesznek a válaszaim, amelyekhez épp most kaptam felhatalmazást az összes frakciótól, jobboldalról és baloldalról egyaránt."